Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 января 2026 11:17Почти 33 тысячи мигрантов получили разрешение на работу в Нижегородской области
26 января 2026 10:17Кадровый центр помог найти работу более 2,8 тысячи молодых нижегородцев
26 января 2026 09:5586% нижегородцев планируют поменять работу в 2026 году
25 января 2026 15:23Нижегородские студенты могут претендовать на стипендию в 10 тысяч рублей
25 января 2026 12:20Зарплаты нижегородских коллекторов выросли на 58%
25 января 2026 11:43Нижегородские студенты могут трудоустроиться через "Работу России"
25 января 2026 10:25В России ужесточили требования к автокредитам: чем это грозит нижегородцам
25 января 2026 10:01Здание бывшей компании "Линдек" в Нижнем Новгороде продают за 250 млн
24 января 2026 07:12194 млн рублей направят на аренду техники для продления нижегородского метро
23 января 2026 16:36Только два муниципальных предприятия останутся в Нижнем Новгороде
Экономика

Кадровый центр помог найти работу более 2,8 тысячи молодых нижегородцев

26 января 2026 10:17 Экономика
Кадровый центр помог найти работу более 2,8 тысячи молодых нижегородцев

Фото: Нижегородский кадровый центр

Более 2,8 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет трудоустроено в 2025 году благодаря Нижегородскому кадровому центру «Работа России».   

«Положительная динамика в трудоустройстве молодежи – важный индикатор развития регионального рынка труда. Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы каждый молодой специалист, особенно вчерашний выпускник, мог найти достойное применение своим знаниям и навыкам в Нижегородской области», – отметил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Наибольший интерес молодежь проявила к инженерно-техническим и рабочим специальностям. Чаще всего в 2025 году выбирали вакансии инженера-программиста, техника-конструктора, электрогазосварщика, технолога и плотника. Новые сотрудники пополнили ряды промышленных предприятий, медицинских учреждений, организаций ЖКХ, сельскохозяйственных ферм, МФЦ и служб социальной защиты.

«Мы видим, как меняется подход молодежи к карьере: растет осознанность и интерес к практическим, востребованным профессиям. Наша задача – выступать проводником, соединяя потенциал молодых кадров с потребностями экономики региона. Комплексный подход, от профориентации до прямого сопровождения при устройстве на работу, дает именно такой результат – тысячи успешных историй трудоустройства», – подчеркнула и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Профориентация молодежи – одно из приоритетных направлений деятельности службы занятости. В 2025 году для них было организовано более 260 мероприятий, которые посетили свыше 4 тысяч человек. Эта работа продолжилась и в 2026 году. Так, с начала года проведено 13 профориентационных мероприятий, включая деловые игры, тренинги, карьерные уроки, профессиональное тестирование и мини-ярмарки вакансий.

Узнать подробности о вакансиях, программах стажировок и профориентационных мероприятиях молодые люди могут в любом филиале Нижегородского кадрового центра или на его официальных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/trudnnov.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

Поддержка студентов также отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Работа Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных