Кадровый центр помог найти работу более 2,8 тысячи молодых нижегородцев Экономика

Фото: Нижегородский кадровый центр

Более 2,8 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет трудоустроено в 2025 году благодаря Нижегородскому кадровому центру «Работа России».

«Положительная динамика в трудоустройстве молодежи – важный индикатор развития регионального рынка труда. Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы каждый молодой специалист, особенно вчерашний выпускник, мог найти достойное применение своим знаниям и навыкам в Нижегородской области», – отметил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Наибольший интерес молодежь проявила к инженерно-техническим и рабочим специальностям. Чаще всего в 2025 году выбирали вакансии инженера-программиста, техника-конструктора, электрогазосварщика, технолога и плотника. Новые сотрудники пополнили ряды промышленных предприятий, медицинских учреждений, организаций ЖКХ, сельскохозяйственных ферм, МФЦ и служб социальной защиты.

«Мы видим, как меняется подход молодежи к карьере: растет осознанность и интерес к практическим, востребованным профессиям. Наша задача – выступать проводником, соединяя потенциал молодых кадров с потребностями экономики региона. Комплексный подход, от профориентации до прямого сопровождения при устройстве на работу, дает именно такой результат – тысячи успешных историй трудоустройства», – подчеркнула и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Профориентация молодежи – одно из приоритетных направлений деятельности службы занятости. В 2025 году для них было организовано более 260 мероприятий, которые посетили свыше 4 тысяч человек. Эта работа продолжилась и в 2026 году. Так, с начала года проведено 13 профориентационных мероприятий, включая деловые игры, тренинги, карьерные уроки, профессиональное тестирование и мини-ярмарки вакансий.

Узнать подробности о вакансиях, программах стажировок и профориентационных мероприятиях молодые люди могут в любом филиале Нижегородского кадрового центра или на его официальных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/trudnnov.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

Поддержка студентов также отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».