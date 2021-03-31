Нижний сегодня: главные события дня Общество

Третья волна коронавируса в Нижегородской области может начаться в апреле-мае

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов не исключил третьей волны коронавируса в регионе в конце апреля – начале мая этого года. По его мнению, такое развитие событий может возникнуть, когда начнется потепление, и люди станут больше находиться в социальном контакте.

Вакцинация от COVID-19 может происходить ежегодно наряду с вакцинацией от гриппа

Вакцинация от COVID-19 может происходить ежегодно наряду с вакцинацией от гриппа. Главный внештатный фармаколог министерства здравоохранения Нижегородской области Игорь Мотылев рассказал, что значительная часть людей переносит вакцинацию очень хорошо.

Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 14 апреля

По данным на 14 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 110 892 человек, в том числе за прошедшие сутки выявлено еще 215 новых случаев заболевания, а днем ранее - 201 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 14 апреля составляет 0.88.

Первый в 2021 году случай присасывания клещей зарегистрирован в Автозаводском парке

По состоянию на 14 апреля в регионе зарегистрировано уже пять обращений в медорганизации по поводу присасывания клещей. Однако, большинство из них зафиксированы в области. На территории Нижнего Новгорода произошел первый случай.

Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует почти в 8% нижегородских школ и детсадов

Карантин по COVID-2019 и ОРВИ по данным на 14 апреля действует почти в 8% нижегородских школ и детсадов. Там сейчас полностью или частично приостановлен образовательный и воспитательный процесс. Часть классов школ переведены на дистанционный формат работы.

Круглогодичное выращивание овощей на Бору начнется до середины 2021 года

ГК "РОСТ" планирует приступить к круглогодичному выращиванию овощей на Бору Нижегородской области до середины 2021 года. Сейчас на объекте завершились основные строительные работы, и осталось благоустроить территорию. В теплицах будут круглогодично выращивать с 1 кв метра по 70 кг томатов и 140 кг огурцов.

Авиакомпании рассказали об условиях возврата и обмена билетов в Турцию и Танзанию

В настоящее время из нижегородского аэропорта "Стригино" вылеты осуществляют три авиакомпании: Nord Wind, AZUR и Royal Flight. Так как в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Турции и Танзании принято решение приостановить авиасообщение с 15 апреля, сейчас авиакомпании пересматривают свои расписания.

Ленинградская компания получила контракт на строительство Южного обхода Арзамаса

Заявка от ООО "Строительная компания "Орион плюс", поступившая на конкурс, была признана соответствующей требованиям. Начальная цена контракта - 3,308 млрд рублей. Протяженность автомобильной дороги составит 9,4 км, ширина полосы движения - 3,5 метров. На протяжении дороги будет 4 моста и путепровода, а также одна развязка и два пересечения по типу "кольцо".

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 24 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 24 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 110 892 человек, из которых 48 536 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 62 356 - за пределами областного центра.В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 87 жителям.

Мемориальный комплекс им. Александра Невского откроется в Городце к концу года

Это будет первый в стране мемориальный музей Александра Невского. В нем расположатся несколько тематических залов. Первый посвящен сохранившимся летописям, второй - теме нашествие хана Батыя. Там планируется установить световой макет "Падение городов русских", на котором поочередно будут гаснуть разоренные города. Еще один зал станет рассказывать посетителям об истории Городца. В этом зале появится макет города. Еще два зала будут представлять собой экспозиции, посвященные личности Александра Невского и "победам русских воинов", а именно обладателям ордена Александра Невского.