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"Пасха дарит самое ценное, что есть у человека - надежду", - Глеб Никитин

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Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление со светлым праздником Пасхи.

"В этом празднике слились все самые лучшие и красивые традиции нашего народа. Недаром этот день называют светлым. Позади зима с длинными ночами, и в свои права вступает лето. Кажется, сама природа радуется вместе с людьми", - говорится в поздравлении.

"Пасха всегда была символом победы жизни над смертью, света над тьмой, добра над злом. Праздник дарил и дарит самое ценное, что есть у человека - надежду, помогает не сдаваться и не терять веры. Не случайно именно Пасху, несмотря на все ограничения, отмечали и в советское время: накрывали стол, собирали родственников, вспоминали о корнях. Эти на первый взгляд простые вещи позволяют сохранить связь между прошлым и будущем, обеспечивают непрерывность времени в сознании людей. Спустя десятилетия все это нашло отражение в возрождении православия в России и восстановлении исторической справедливости", - отмечается в поздравлении главы региона.

"В этом году мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода. За восемь веков в нашем городе изменилось очень многое, но мы можем быть уверены, что и столетия назад в Светлое Воскресение нижегородцы приветствовали друг друга словами: "Христос воскресе!". Наши предки также радовались Пасхе и встречали гостей. Над Волгой звучал колокольный перезвон, а храмы были полны людьми. Пусть ваше настроение будет таким же светлым в эти дни! Счастья вам и здоровья", - резюмировал Глеб Никитин.

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