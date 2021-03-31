Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода будет временно прекращено 8 мая Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода будет временно прекращено 8 мая 2021 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, с 7:30 до 13:30 будут перекрыты участки Нижне-Волжской набережной, улица Рождественская, Зеленский съезд (на участке от улицы Широкой до Коромысловой башни Нижегородского кремля), улица Широкая, Георгиевский, Казанский и Похвалинский съезды (на участке от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской), Канавинский мост и набережная Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома №110А по улице Слобода Печеры). Это связано с проведением репетиции военного парада.

В это время движение автобусов маршрута А-5 будет приостановлено. Автобусов А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-57, Т-70, Т-91 - организовано по метромосту, улицам Одесской, Горького и площади Горького, автобусов А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45 - по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, площади Свободы, улице Варварской.

Автобусы А-26, А-41, А-43, Т-18 будут курсировать в направлении площади Горького – по метромосту, улицам Одесской, Горького; в направлении Заречной части города – по улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Малой Ямской, Одесской, метромосту.

Движение автобусов А-52, Т-24 планируется организовать по улице Советской, метромосту, улице Одесской, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской.

Маршруты Т-37, Т-87 будут сокращены до остановки "Стрелка".

Путь следования межмуниципального автобусного маршрута №304 в направлении города Кстово планируется организовать по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Ижорской, Белинского, Большой Печерской, а в направлении Московского вокзала – по улицам Большой Печерской, Горького, площади Свободы, улицам Горького, Одесской, метромосту.

Кроме того, с 5:00 до 23:59 движение транспорта будет временно прекращено по местному проезду проспекта Гагарина (на участке около дома №29) в связи с проведением баскетбольного матча.

Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.