Мэр Нижнего Новгорода остался недоволен уборкой снега во дворах Общество

Фото: Александр Воложанин

Мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева не устроило состояние дворовых территорий после снегопада. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам объезда города.

По словам градоначальника, текущие погодные условия осложняют ситуацию — чередуются снег, дождь и резкое похолодание. В таких условиях главной задачей становится борьба с гололедом.

Он подчеркнул, что на улицах и дорогах работы в целом ведутся качественно: проезжая часть зачастую очищена до асфальта, а вот тротуары — чуть хуже. Однако состояние дворовых территорий вызвало у него серьезные замечания.

"Проехался, увидел как примеры отличной работы, так и неудовлетворительной. В основном, дороги почищены до асфальта, прилегающие тротуары чуть хуже, во дворах ситуация меня не устроила. Где-то снег убрали, но не обработали, где-то есть накаты", — сообщил мэр.

Он поручил оперативно устранить недочеты.

"Всем, кто достойно содержит свои территории, – продолжать в том же духе. Остальным – срочно исправлять ошибки. АТИ – на контроль", — резюмировал Шалабаев.

Ранее в Нижнем Новгороде утвердили план зимней уборки улиц.

Сообщалось также, что в западных районах Нижегородской области ожидается снегопад.