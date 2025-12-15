  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 декабря 2025 18:00Мэр Нижнего Новгорода остался недоволен уборкой снега во дворах
15 декабря 2025 17:52Самозанятые нижегородцы смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
15 декабря 2025 17:20Метро на эстакаде могут построить на улице Ивлиева в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 17:08Алкоголь подорожает в России на 10-17%
15 декабря 2025 16:4118 тонн сомнительного сыра "Российский" нашли в Нижегородской области
15 декабря 2025 16:2550 контейнеров для сбора одежды и текстиля установят в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 16:13Пик активности киберпреступников в Нижегородской области пришелся на август
15 декабря 2025 15:33Сильный снегопад накроет запад Нижегородской области 17 декабря
15 декабря 2025 15:09Незаявленную ДНК курицы обнаружили в колбасе в Нижегородской области
15 декабря 2025 14:43Межпозвоночные грыжи начали лечить с помощью лазера в Нижнем Новгороде
Общество

Мэр Нижнего Новгорода остался недоволен уборкой снега во дворах

15 декабря 2025 18:00 Общество
Мэр Нижнего Новгорода остался недоволен уборкой снега во дворах

Фото: Александр Воложанин

Мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева не устроило состояние дворовых территорий после снегопада. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам объезда города.

По словам градоначальника, текущие погодные условия осложняют ситуацию — чередуются снег, дождь и резкое похолодание. В таких условиях главной задачей становится борьба с гололедом.

Он подчеркнул, что на улицах и дорогах работы в целом ведутся качественно: проезжая часть зачастую очищена до асфальта, а вот тротуары — чуть хуже. Однако состояние дворовых территорий вызвало у него серьезные замечания.

"Проехался, увидел как примеры отличной работы, так и неудовлетворительной. В основном, дороги почищены до асфальта, прилегающие тротуары чуть хуже, во дворах ситуация меня не устроила. Где-то снег убрали, но не обработали, где-то есть накаты", — сообщил мэр.

Он поручил оперативно устранить недочеты.

"Всем, кто достойно содержит свои территории, – продолжать в том же духе. Остальным – срочно исправлять ошибки. АТИ – на контроль", — резюмировал Шалабаев.

Ранее в Нижнем Новгороде утвердили план зимней уборки улиц.

Сообщалось также, что в западных районах Нижегородской области ожидается снегопад.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Снег Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
25 ноября 2025 15:18Никитин поручил рационально использовать песко-соляную смесь в Нижнем Новгороде
20 ноября 2025 15:14Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода до 15 марта для уборки снега
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных