Пик активности киберпреступников в Нижегородской области пришелся на август

В июле и августе 2025 года в России зафиксирован всплеск активности телефонных мошенников. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
По данным сервиса Kaspersky Who Calls, в начале года доля подозрительных звонков варьировалась от 22 до 27%. Однако к июлю и августу этот показатель вырос до рекордных 37-41%. А к ноябрю активность злоумышленников снизилась до 26%.
Аналитики объясняют рост мошеннической активности сезонным фактором. Летом, в период отпусков и повышенной деловой и личной коммуникации, пользователи становятся менее внимательными, чем и пользуются преступники. В такие периоды возрастает шанс получить отклик на звонок или сообщение с мошенническим содержанием.
Помимо телефонных угроз в Нижегородской области наблюдался высокий уровень цифровых атак. Почти 28% пользователей столкнулись с веб-угрозами — попытками заражения через сайты. А каждый третий пользователь подвергся локальным угрозам, которые распространяются через внешние носители или маскируются под обычные файлы.
Как отметил Азат Шайхутдинов, региональный представитель "Лаборатории Касперского" в ПФО, ситуация в Нижегородской области отражает общероссийскую тенденцию: резкий рост количества спам-звонков и попыток мошенничества летом.
"Летний период стал пиковым: доля подозрительных звонков превышала 40%, что свидетельствует об активизации злоумышленников в сезон отпусков, онлайн-покупок и частых поездок. При этом цифровые угрозы затрагивают и домашние устройства, и корпоративные системы — фиксируются веб-атаки, локальные заражения и попытки получения доступа к данным. В такой ситуации критически важно сохранять цифровую настороженность, перепроверять звонки и сообщения, а также использовать комплексные средства защиты, которые снижают вероятность успешной атаки. Этот совет актуален и для предновогоднего периода", - рассказал эксперт.
Ранее сообщалось, что почти каждое второе преступление в Нижегородской области совершается при помощи цифровых технологий.
