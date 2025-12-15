  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 декабря 2025 15:09Незаявленную ДНК курицы обнаружили в колбасе в Нижегородской области
15 декабря 2025 14:43Межпозвоночные грыжи начали лечить с помощью лазера в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 14:33Нижегородские трамваи №2 продолжат ходить до площади Лядова
15 декабря 2025 13:16Украшенные к Новому году трамваи запустили в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 13:04800 студенческих общежитий по всей стране отремонтируют при поддержке "Единой России"
15 декабря 2025 12:55Каким должен быть образовательный кластер будущего, изучили "Ростелеком" и ФРИИ
15 декабря 2025 12:45Девять крупных свалок убрали в Нижнем Новгороде в 2025 году
15 декабря 2025 12:3023 детских сада построили в Нижнем Новгороде за пять лет
15 декабря 2025 12:18Наплавной мост через Оку в Павлове поврежден из-за ледохода
15 декабря 2025 11:39Опубликован снимок зимнего Нижнего Новгорода из космоса
Общество

Незаявленную ДНК курицы обнаружили в колбасе в Нижегородской области

15 декабря 2025 15:09 Общество
Незаявленную ДНК курицы обнаружили в колбасе в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

ДНК курицы в составе полукопченой колбасы обнаружили специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ". Об этом сообщилв ее пресс-служба. 

По ее данным, исследование проводилось 9 декабря 2025 года в рамках государственного пищевого мониторинга. Специалисты отдела пищевой микробиологии и молекулярных исследований проанализировали мясной продукт и зафиксировали наличие незаявленного ингредиента. 

В лаборатории подчеркнули, что подобное может указывать как на фальсификацию продукции, так и на недостаточную очистку оборудования на производстве.

Подобные нарушения противоречат техническим регламентам Таможенного союза. Эти документы устанавливают обязательные требования к качеству и маркировке продуктов, чтобы защитить права потребителей и не вводить их в заблуждение относительно состава продукции.

В ФГБУ "ВНИИЗЖ" добавили, что информация о результатах испытаний внесена в систему "Веста" и направлена в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для дальнейшего реагирования.

Ранее сотрудники Нижегородской испытательной лаборатории выявили в вареной колбасе превышение допустимого уровня антибиотика.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
Поделиться:
Новости по теме
05 декабря 2025 19:49Некачественную молочку выявили в нижегородских больницах
04 декабря 2025 14:15Россельхознадзор нашел 290 тысяч тонн сомнительного зерна в Нижегородской области
22 ноября 2025 11:28Растительные жиры нашли в нижегородском сливочном масле
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных