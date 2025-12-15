Незаявленную ДНК курицы обнаружили в колбасе в Нижегородской области Общество

ДНК курицы в составе полукопченой колбасы обнаружили специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ". Об этом сообщилв ее пресс-служба.

По ее данным, исследование проводилось 9 декабря 2025 года в рамках государственного пищевого мониторинга. Специалисты отдела пищевой микробиологии и молекулярных исследований проанализировали мясной продукт и зафиксировали наличие незаявленного ингредиента.

В лаборатории подчеркнули, что подобное может указывать как на фальсификацию продукции, так и на недостаточную очистку оборудования на производстве.

Подобные нарушения противоречат техническим регламентам Таможенного союза. Эти документы устанавливают обязательные требования к качеству и маркировке продуктов, чтобы защитить права потребителей и не вводить их в заблуждение относительно состава продукции.

В ФГБУ "ВНИИЗЖ" добавили, что информация о результатах испытаний внесена в систему "Веста" и направлена в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для дальнейшего реагирования.

