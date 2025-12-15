Сильный снегопад накроет запад Нижегородской области 17 декабря

Фото:
Снегопад накроет западные районы Нижегородской области в среду, 17 декабря. Об этом предупредило региональное управление МЧС.
Сильные осадки ожидаются ночью и утром. Жителям рекомендуется воздержаться от использования личного автотранспорта.
Водителям, которым все же придется сесть за руль, следует соблюдать повышенную осторожность: снизить скорость, избегать резких торможений и держать безопасную дистанцию.
Также спасатели призывают аккуратнее ходить под крышами домов: возможен сход снега и падение сосулек.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на смену морозам придет потепление.
