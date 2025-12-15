  1. Политика
Последние новости рубрики Общество
15 декабря 2025 18:21Новые спортобъекты на месте "Водника" будут бесплатными для горожан
15 декабря 2025 18:00Мэр Нижнего Новгорода остался недоволен уборкой снега во дворах
15 декабря 2025 17:52Самозанятые нижегородцы смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
15 декабря 2025 17:20Метро на эстакаде могут построить на улице Ивлиева в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 17:08Алкоголь подорожает в России на 10-17%
15 декабря 2025 16:4118 тонн сомнительного сыра "Российский" нашли в Нижегородской области
15 декабря 2025 16:2550 контейнеров для сбора одежды и текстиля установят в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 16:13Пик активности киберпреступников в Нижегородской области пришелся на август
15 декабря 2025 15:33Сильный снегопад накроет запад Нижегородской области 17 декабря
15 декабря 2025 15:09Незаявленную ДНК курицы обнаружили в колбасе в Нижегородской области
Общество

Новые спортобъекты на месте "Водника" будут бесплатными для горожан

15 декабря 2025 18:21
Новые спортобъекты на месте Водника будут бесплатными для горожан

Фото: Александр Воложанин

Новое спортивное пространство, которое появится на месте стадиона "Водник" после реконструкции, будет доступно всем нижегородцам. Об этом сообщили в городской администрации.

На территории будущего кластера появятся футбольное поле, беговые дорожки, площадки для занятий спортом на свежем воздухе, а также универсальный спортивный комплекс. В его составе запланированы крытая ледовая арена и залы для тренировок. При этом архитектурный облик исторической входной группы стадиона будет сохранён.

Особое внимание в проекте уделено созданию условий для детско-юношеского спорта, а также круглогодичному использованию всех объектов. Инфраструктура будет адаптирована для различных видов физической активности и возрастных групп.

Строительство социально значимых объектов начнётся в первую очередь. После завершения все они перейдут в муниципальную собственность и станут полностью бесплатными для посещения.

Напомним,  стадион "Водник" был признан аварийным в конце лета 2025 года и после этого закрыт. На его месте планируется масштабное обновление территории в рамках КРТ. В дополнение к спортивной инфраструктуре предусмотрено строительство двух жилых домов и трёх нежилых зданий. Выставить участок на торги планируется в первом квартале 2026 года.

Сообщалось также, что инвестора обяжут провести архитектурный конкурс по будущему проекту обновления "Водника".

