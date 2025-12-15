Новые спортобъекты на месте "Водника" будут бесплатными для горожан Общество

Фото: Александр Воложанин

Новое спортивное пространство, которое появится на месте стадиона "Водник" после реконструкции, будет доступно всем нижегородцам. Об этом сообщили в городской администрации.

На территории будущего кластера появятся футбольное поле, беговые дорожки, площадки для занятий спортом на свежем воздухе, а также универсальный спортивный комплекс. В его составе запланированы крытая ледовая арена и залы для тренировок. При этом архитектурный облик исторической входной группы стадиона будет сохранён.

Особое внимание в проекте уделено созданию условий для детско-юношеского спорта, а также круглогодичному использованию всех объектов. Инфраструктура будет адаптирована для различных видов физической активности и возрастных групп.

Строительство социально значимых объектов начнётся в первую очередь. После завершения все они перейдут в муниципальную собственность и станут полностью бесплатными для посещения.

Напомним, стадион "Водник" был признан аварийным в конце лета 2025 года и после этого закрыт. На его месте планируется масштабное обновление территории в рамках КРТ. В дополнение к спортивной инфраструктуре предусмотрено строительство двух жилых домов и трёх нежилых зданий. Выставить участок на торги планируется в первом квартале 2026 года.

Сообщалось также, что инвестора обяжут провести архитектурный конкурс по будущему проекту обновления "Водника".