"В ПФО есть весь цикл нефтегазохимического производства: от добычи до конечного продукта", - Игорь Комаров Бизнес

В ПФО есть весь цикл нефтегазохимического производства: от добычи до конечного продукта, - Игорь Комаров Фото: Александр Воложанин

В рамках рабочей поездки в Нижегородскую область зампред Правительства РФ, министр энергетики Александр Новак 18 июня посетил предприятие "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", где состоялась торжественная церемония по случаю завершения строительства на территории Кстовского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) установки изомеризации ПЕНЕКС, предназначенной для переработки лёгкой бензиновой фракции в высокооктановый компонент товарного бензина по технологии низкотемпературной изомеризации.

Участие в мероприятии приняли полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, представители профильных министерств, руководство и сотрудники компании ПАО "ЛУКОЙЛ" и ООО "ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез".

Александр Новак, обращаясь к собравшимся с приветственным словом, сказал: "Правительство прилагает значительные усилия для повышения качества топлива, что особенно важно в контексте экологической повестки, которой следует наша страна наравне с мировым сообществом. В частности, с 2016 года Россия полностью перешла на выпуск автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих стандарту Евро-5. Причем в России процесс перехода на высокоэкологичное топливо занял три года, в то время как в других странах в среднем на это требовалось порядка 15 лет".

Игорь Комаров подчеркнул: "Нефтегазохимия – одна из основных экономических специализаций Приволжского федерального округа. На его территории размещен весь цикл нефтегазохимического производства: от добычи до переработки сырья в конечный продукт. Ввод в эксплуатацию установки изомеризации позволит увеличить глубину переработки, долю высокооктанового компонента бензинов и в целом повысит эффективность работы сегмента переработки и сбыта продукции".

Полпред отдельно отметил умение компании "ЛУКОЙЛ" сочетать экономические интересы и высокую социальную ответственность при ведении бизнеса: "Это – хороший пример для других. Реализация новых инвестиционных проектов, достижение высоких показателей невозможны без коллектива профессионалов. Здесь работают люди, которые вкладывают душу в то, что делают, на предприятии уже есть семейные династии. И это значит, что компания проводит правильную, системную и последовательную политику, развивая и поддерживая своих сотрудников". Полпред пожелал руководителям и всему многотысячному коллективу предприятия больших успехов и благополучия.

Как отметил губернатор области Глеб Никитин: "Запуск в работу установки ПЕНЕКС компании – знаковое событие для компании и региона в целом. Общий объём инвестиций в строительство составил более 12 миллиардов рублей. Это не только увеличение объёма продукции, но и новые рабочие места, а также налоговые поступления. Не менее важно, что компания такими проектами повышает качество топлива, что имеет большое значения для улучшения экологической обстановки в городах страны. В этом году "ЛУКОЙЛ" отмечает 30-летие. Нижегородская область – один из базовых регионов компании. Кстовский НПЗ входит в пятерку крупнейших заводов России. Предприятие обеспечивает более 19 % промышленного производства, занимая первое место по отгрузке в структуре обрабатывающих производств".

"ЛУКОЙЛ" увеличивает объёмы производства востребованных на рынке высокооктановых бензинов, решая задачу по обеспечению качественным топливом отечественных потребителей. С пуском этой установки мы полностью и в срок выполнили свои обязательства по четырёхстороннему соглашению, заключённому с ФАС России, Ростехнадзором и Росстандартом", - сказал Вагит Алекперов.

В рамках мероприятия также прошло вручение государственных, ведомственных, региональных и корпоративных наград.

Помимо этого, сегодня завершается реализация ещё одного крупного инвестиционного проекта в пределах НПЗ – строительства Комплекса переработки нефтяных остатков.

В ходе посещения Александр Новак, Игорь Комаров и Глеб Никитин осмотрели научно-исследовательский центр по битумным материалам ПАО "ЛУКОЙЛ".