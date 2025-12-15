  1. Политика
Последние новости рубрики Экономика
15 декабря 2025 14:22В ВТБ рассказали, что инвесторам нужно сделать до Нового года
15 декабря 2025 14:18Нижегородские предприниматели стали в 2 раза чаще жаловаться на налоги
15 декабря 2025 14:00"Нижегородавтодор" погасил более 83 млн рублей долга по зарплате
15 декабря 2025 10:40Более 20% нижегородцев готовы снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства
15 декабря 2025 09:23Озвучена средняя зарплата нижегородцев
13 декабря 2025 13:25Нижегородка проиграла суд "Союзмультфильму" из-за бренда с Карлсоном
13 декабря 2025 12:13Заречный филиал кадрового центра открылся после модернизации
12 декабря 2025 17:20Еще 1,6 млрд рублей требуют с Volkswagen по долгам Горьковскому автозаводу
12 декабря 2025 16:56Развитие сельского хозяйства и агротуризма обсудили в Нижегородской области
12 декабря 2025 16:19Нижегородские предприниматели могут оставить обращения по проблемным вопросам с помощью платформы обратной связи
Экономика

"Нижегородавтодор" погасил более 83 млн рублей долга по зарплате

15 декабря 2025 14:00 Экономика
Нижегородавтодор погасил более 83 млн рублей долга по зарплате

ООО "Нижегородавтодор" погасило более 83 млн рублей долга по зарплате, сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.

В декабре 2024 года суд принял заявление о банкротстве ООО "НАД". В том же году в трудинспекцию поступило более 80 обращений работников предприятия, на основании которых было начата внеплановая проверка. Выяснилось, что работодатель задолжал свыше 67 млн рублей 701 сотруднику, включая 403 уволенных. Руководству предприятия велели погасить задолженность, а также назначили штраф за нарушение сроков выплат.

В марте 2025 года Гострудинспекция вынесла 568 решений о принудительном взыскании задолженности по з/п в отношении ООО "НАД". Однако в срок нарушения устранены не были. Зарплату выплатили лишь частично, долг остался в размере более 39 млн рублей. 

В апреле на ООО снова составили протокол, материалы направили в суд. Рассмотрев их, суд признал предприятие виновным в административном правонарушении и оштрафовал ООО на 50 тысяч рублей. 

15 декабря в трудовой инспекции сообщили, что "Нижегородавтодор" погасил более 83 млн рублей зарплаты. Но долг по-прежнему остается. В связи с чем 1 декабря предприятию было объявлено предостережение. 

Ранее сообщалось, что Роструд изучает обстоятельства жуткого ДТП на М-12 около Арзамаса.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

