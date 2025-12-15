"Нижегородавтодор" погасил более 83 млн рублей долга по зарплате Экономика

ООО "Нижегородавтодор" погасило более 83 млн рублей долга по зарплате, сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.

В декабре 2024 года суд принял заявление о банкротстве ООО "НАД". В том же году в трудинспекцию поступило более 80 обращений работников предприятия, на основании которых было начата внеплановая проверка. Выяснилось, что работодатель задолжал свыше 67 млн рублей 701 сотруднику, включая 403 уволенных. Руководству предприятия велели погасить задолженность, а также назначили штраф за нарушение сроков выплат.

В марте 2025 года Гострудинспекция вынесла 568 решений о принудительном взыскании задолженности по з/п в отношении ООО "НАД". Однако в срок нарушения устранены не были. Зарплату выплатили лишь частично, долг остался в размере более 39 млн рублей.

В апреле на ООО снова составили протокол, материалы направили в суд. Рассмотрев их, суд признал предприятие виновным в административном правонарушении и оштрафовал ООО на 50 тысяч рублей.

15 декабря в трудовой инспекции сообщили, что "Нижегородавтодор" погасил более 83 млн рублей зарплаты. Но долг по-прежнему остается. В связи с чем 1 декабря предприятию было объявлено предостережение.

