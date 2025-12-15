  1. Политика
Последние новости рубрики Экономика
15 декабря 2025 19:00Малые технопарки могут появиться в Нижегородской области
15 декабря 2025 18:27Павел Солодкий рассказал, как бизнес справляется с отсутствием интернета
15 декабря 2025 17:45Индексацию тарифов ЖКХ утвердили в Нижегородской области на 2026 год
15 декабря 2025 17:37Гостиницу хотят построить рядом с ФОК "Мещерский" в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 16:50Часть особняка арестованного Аржанова хотят снести в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 15:26Нижегородская прокуратура выявила более 4 тысяч нарушений в бизнес-сфере
15 декабря 2025 14:22В ВТБ рассказали, что инвесторам нужно сделать до Нового года
15 декабря 2025 14:18Нижегородские предприниматели стали в 2 раза чаще жаловаться на налоги
15 декабря 2025 14:00"Нижегородавтодор" погасил более 83 млн рублей долга по зарплате
15 декабря 2025 10:40Более 20% нижегородцев готовы снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства
Экономика

Малые технопарки могут появиться в Нижегородской области

15 декабря 2025 19:00 Экономика
Малые технопарки могут появиться в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижегородской области разрабатывается положение для создания малых технопарков, предназначенных для поддержки и развития небольших промышленных предприятий. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий на пресс-конференции 15 декабря. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, положение позволит формировать технопарки площадью от 0,5 гектара и с объёмом инвестиций от 100 млн рублей. Сейчас такие форматы не предусмотрены федеральным законодательством, минимальные параметры для технопарков начинаются с одного гектара и 200 млн рублей вложений.

В регионе уже существует отработанный механизм получения земельного участка под промышленное производство. Однако, по словам Солодкого, действующие ГОСТы ориентированы исключительно на крупные объекты, а малому бизнесу зачастую достаточно помещений площадью 250-400 квадратных метров, где можно разместить и офис, и производство.

"Сегодня это востребовано. Мы живем в промышленном регионе. Были времена, когда заводы были полупустые, они сдавали в аренду свои площади, и малый бизнес размещался там. Сегодня эти заводы загружены, а для предприятий, которые уходят из "гаражного" бизнеса, порой нужны небольшие площади", — отметил Солодкий.

В ходе подготовки изучался опыт других регионов — в частности, Москвы, Подмосковья и Татарстана. Там девелоперы строят специальные здания, соответствующие требованиям малых производств: например, с промышленными помещениями на первом этаже и офисами на втором. Эти объекты сдаются в аренду или продаются частично.

По словам омбудсмена, малые технопарки не будут конкурировать с крупными индустриальными площадками, а станут важным инструментом поддержки малого бизнеса в промышленной сфере. При этом в проекте помимо предоставления площадки не планируется дополнительных мер поддержки.

Документ сейчас находится в разработки и будет представлен региональному правительству в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что участки под технопарки в Нижегородской области будут предоставлять без торгов. 

20 ноября 2025 08:00Строительство индустриального парка в Володарском округе начнется в 2027 году
20 октября 2025 19:09Нижегородцам показали облик будущего научного центра у метромоста
09 июня 2025 14:12Строительство крупного технопарка запланировано в Нижнем Новгороде
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
