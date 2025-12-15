  1. Политика
Экономика

В ВТБ рассказали, что инвесторам нужно сделать до Нового года

15 декабря 2025 14:22 Экономика
В ВТБ рассказали, что инвесторам нужно сделать до Нового года

Фото: предоставлено ВТБ

Конец года — оптимальное время для действий, которые помогут инвесторам заложить основу для доходности в следующем году. Об этом заявил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев. Он рекомендовал до конца декабря 1) открыть или пополнить ИИС, это позволит получить налоговый вычет уже в начале 2026 года и сформировать список бумаг для инвестирования, 2) провести ревизию брокерского счета с оценкой результатов и налоговых обязательств, 3) определить инвестиционную стратегию на следующий год.

Инвестиционная стратегия у каждого своя и зависит от личных целей, возможностей и уровня осторожности человека.

«Среди перспективных инвестиционных идей на следующий год в первую очередь выделяем долгосрочные облигации федерального займа, которые размещает Минфин России. Эти бумаги будут выигрывать от ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставки», — отметил Клещев. Второй интересной идеей стратег назвал квазивалютные облигации, которые могут выступить защитным активом в случае ослабления рубля. Квазивалютные облигации номинированы в иностранной валюте, но предусматривают выплаты в российских рублях. Третьей рекомендацией стали акции компаний-экспортёров, способные выиграть как от возможного ослабления рубля, так и от восстановления фондового рынка.

Замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что ведомство запустит маркетинговую кампанию для продвижения фондового рынка среди граждан. В настоящее время для россиян доступны два варианта покупки акций, облигаций, валюты на фондовом рынке – через брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). В ВТБ отметили, что большинству россиян проще всего сделать первый шаг в инвестициях через доступные и прозрачные решения — например, через ИИС.

При выборе между ИИС и брокерским счетом ключевым фактором должен быть горизонт инвестирования. ИИС предназначен в первую очередь для долгосрочных накоплений и позволяет увеличить доходность за счёт налоговых льгот. В свою очередь, брокерский счет обеспечивает быстрый доступ к средствам для любых нужд и может служить полигоном для опробования торговых стратегий.

Стратегия одновременного использования обоих счетов является оправданной, поскольку позволяет разделить вложения и использовать преимущества каждого формата. «Для долгосрочных инвестиций с целью накопления и гарантированного увеличения дополнительных поступлений от государства лучше всего подходит ИИС, это те деньги, которые вы не планируете использовать годами. А для инвестиций с возможностью быстрого доступа к деньгам, если они внезапно понадобятся на любые цели, подойдет брокерский счет», — отметил вице-президент, управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков.

Важно учитывать особенности налогообложения и расчёта финансового результата. Так, дивиденды и «проценты» по облигациям поступают на счёт уже за вычетом налога. При этом дивиденды — это единственный вид дохода, который разрешено выводить с ИИС до истечения срока его действия.

«ИИС- это прежде всего счет для накоплений на долгосрочные цели, который дополнительно позволяет увеличить доходность благодаря налоговым льготам. Это хороший вариант для формирования долгосрочной финансовой подушки или основы для пенсионного капитала, а также возможность накопить на образование, первый взнос по ипотеке или покупку недвижимости», - прокомментировал представитель ВТБ.

Еще одна особенность – налоговый вычет с ИИС. Для получения налогового вычета по ИИС недостаточно просто пополнить счёт. Необходимо дождаться следующего календарного года, подать в ФНС декларацию 3-НДФЛ со справкой 2-НДФЛ и справкой от брокера об остатке на ИИС. Заявление на возврат налога можно подать в течение трёх лет. Эксперт советует запрашивать справку у брокера в январе-феврале и использовать личный кабинет налогоплательщика для упрощения процедуры.

