Правительство Нижегородской области и МТС намерены популяризировать искусственный интеллект Бизнес

Центры искусственного интеллекта МТС и правительства Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький".



Соглашение было подписано между АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" и ООО "Центр искусственного интеллекта МТС" 18 июня 2021 года на площадке первого хакатона по ИИ федерального проекта "Искусственный интеллект», который проходит сейчас на стадионе "Нижний Новгород". Стороны договорились о совместной деятельности по популяризации искусственного интеллекта для привлечения студентов и специалистов в отрасль, проведению соревнований разработчиков для выявления талантливых специалистов, которые смогут создавать прорывные решения для бизнеса и государства.

"Одна из задач Центра искусственного интеллекта МТС – создать открытую систему взаимодействия участников рынка искусственного интеллекта: лучших экспертов науки и бизнеса, талантливых команд. Соглашение с АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" поможет нам вместе работать в этом направлении: находить и поддерживать лучших разработчиков решений на основе ИИ, помогать им развивать свои продукты. А впоследствии содействовать внедрению лучших разработок в сфере искусственного интеллекта на практике", - отметил директор по финансам и инвестициям Центра искусственного интеллекта МТС Алексей Постернак.

"Цифровые технологии являются абсолютным приоритетом развития Нижегородской области. В регионе работает свыше 1 000 IT-компаний и порядка 30 000 IT-специалистов, более 1000 из них занимаются технологиями искусственного интеллекта. Ключевую роль в развитии искусственного интеллекта и достижении цифрового лидерства играют данные, кадровые ресурсы, вычислительные мощности и возможности быстрого внедрения решений. Привлечение Центра искусственного интеллекта МТС как партнера открывает для нижегородских студентов и разработчиков доступ к большим данным, вычислительным мощностям, отраслевой экспертизе и ресурсам по акселерации решений и стартапов", - подчеркнул директор АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" Евгений Федосеев.

Первый в России хакатон по искусственному интеллекту проходит на стадионе "Нижний Новгород" с 18 по 20 июня 2021 года. Оператором конкурса выступает АНО "Россия – страна возможностей", соорганизатор конкурса Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту – серия образовательных мероприятий, которые пройдут по всей России. Главными целями проекта являются популяризация технологии ИИ в России среди молодых специалистов и студентов, формирование ИТ-сообщества с фокусом на ИИ, а также генерация решений на основе ИИ для бизнеса и государственного сектора. Всего в рамках проекта в период с 2021 по 2024 годы запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ.

Участники хакатона получили уникальный шанс встать у истоков формирования профессионального ИИ-сообщества в России, внести свой вклад в развитие цифровой экономики страны, а также прокачать свои личные и профессиональные качества и продемонстрировать их российским IT-гигантам. Кроме того, победители хакатона получат денежный приз. Призовой фонд составит до 400 тысяч рублей.

С 18 по 20 июня 2021 года в Нижнем Новгороде и на региональных площадках также проходит третий полуфинал конкурса "Цифровой прорыв 2021". Это флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Участники хакатона Health&Science смогут решить актуальные задачи от крупнейших коммерческих компаний и госорганов. В этом году "Цифровой прорыв" открывает офлайн-площадки в регионах, куда могут зарегистрироваться участники. Такие площадки по всей стране являются отличной возможностью для нетворкинга, мозгового штурма и работы с экспертами отрасли. Центральный региональный IT-хаб третьего хакатона на тему "Медицина, здравоохранение, наука" развернут на стадионе "Нижний Новгород". На хакатоне участников ждут 48 часов кодинга, профессиональные эксперты и главное – технологические кейсы от крупнейших компаний и организаций страны (SBER AI, Ростелеком, Университет Лобачевского и EPAM, и многие другие) по самым актуальным тематикам: Mobile, Big Data, Machine Learning, AI, Data Science и другие.