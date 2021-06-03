"Несмотря на вызовы времени, партия "Единая Россия" всецело сконцентрировалась на преодолении трудностей", - Евгений Люлин Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

"Эти пять лет были исключительно ответственными и очень напряженными для всех нас", - отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин по итогам ХХ Съезда партии "Единая Россия".

"Самым сложным стал прошлый год, когда мы столкнулись с пандемией коронавируса. Но, несмотря на вызовы времени, партия «Единая Россия» всецело сконцентрировалась на преодолении трудностей. Приоритетом по-прежнему оставались забота о социальном благополучии человека, эффективная экономическая политика. Осознавая ответственность перед избирателями и обществом, партия в ежедневном режиме вела работу на благо населения", - заявил Евгений Люлин.

"Мы корректировали законодательство в областях, которые наиболее пострадали от пандемии. Направляли в различные структуры и в правительство свои предложения по восстановлению экономики, по поддержке граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций. Во многом благодаря усилиям партии, был разработан и одобрен целый ряд важнейших законопроектов. Инициативы губернатора и правительства, поддержанные партией "Единая Россия", помогли нам сохранить и социальную направленность бюджета, и социальную стабильность", - продолжил Евгений Люлин и отметил, что за этот период была проведена огромная работа, которая позволила в самых сложных ситуациях решать важнейшие для страны и наших людей задачи.

"Программа партии на следующую пятилетку только формируется, но уже сейчас очевидно, что в следующие пять лет нам предстоит снять инфраструктурные ограничения, реформировать общественный транспорт, развить сеть автомобильных дорог. Нужно упростить и ускорить темпы доведения газа до каждого дома в газифицированных населенных пунктах области, расселить из аварийного жилья до конца 2024 года 20 тысяч человек, полнее и эффективнее задействовать инструменты народного бюджетирования в сфере благоустройства", - сказал спикер регионального парламента.

Он подчеркнул, что каждый нижегородец должен почувствовать качественные изменения к лучшему.

"Убежден, что при поддержке партии и одобрении граждан, правительство области и депутаты областного парламента сумеют решить все стоящие перед регионом масштабные задачи и добиться поставленных целей», - отметил Евгений Люлин по итогам доклада губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения партии Глеба Никитина на ХХ Съезде "Единой России".

Напомним, 19 июня в Москве прошел ХХ Съезд "Единой России". Во время работы Съезда были определены основные направления предвыборной Программы "Единой России". Документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.