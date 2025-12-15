Шалабаев отчитался по выполнению нацпроектов в Нижнем Новгороде за 2025 год Политика

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев представил отчет о реализации национальных проектов в 2025 году 15 декабря. По итогам доклада депутаты Гордумы единогласно оценили исполнение трех проектов ("Инфраструктура для жизни", "Семья" и "Молодежь и дети" на "отлично". Еще один проект — "Беспилотные авиационные системы" — признан выполненным на должном уровне.

Всего на реализацию четырех нацпроектов, включающих семь программ, было выделено 4,7 млрд рублей. По словам мэра, к концу года финансовое исполнение достигнет 100%.

В рамках проекта "Жилье" на сумму 2,55 млрд рублей было расселено 581 человек из аварийного фонда общей площадью 8,6 тыс. кв. м. По проекту "Комплексное благоустройство территорий" на 411 млн рублей в городе обновили пять общественных пространств.

Для развития региональной и местной дорожной сети мэрия направила 911 млн рублей. Работы велись на десяти участках, из которых пять планово переходят на 2026 год. Еще 107 млн рублей было выделено на проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". В результате удалось модернизировать 10 светофоров, а также разработать проектную документацию еще по 35 объектам.

Проект "Семья" получил финансирование в размере 201 млн рублей — эти средства направлены на строительство четырех детских садов. Сейчас в городе возводится пять дошкольных учреждений, работы идут с опережением графика. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" власти выделили 532 млн рублей. Эти средства пошли на оплату труда советников директоров по патриотическому воспитанию и классных руководителей.

Проект "Беспилотные авиационные системы" получил 10,7 млн рублей. Он реализуется на базе гимназии №2 и школы №168.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде обновили по нацпроекту участки проспектов Ленина и Гагарина.