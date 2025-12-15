  1. Политика
Последние новости рубрики Политика
15 декабря 2025 14:55Шалабаев отчитался по выполнению нацпроектов в Нижнем Новгороде за 2025 год
12 декабря 2025 19:13Эксперт-мониторинг событий с 5 по 12 декабря 2025 года от АНО "Минин-центр"
12 декабря 2025 16:29Опыт развития территорий обсудили в Якутии на Всероссийском форуме
11 декабря 2025 15:58Глеб Никитин принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета по направлению "Кадры"
11 декабря 2025 11:58Нижегородские депутаты предложили усилить контроль за управляющими компаниями
11 декабря 2025 09:53Евгений Люлин подчеркнул важность укрепления межрегиональных связей с Узбекистаном
10 декабря 2025 19:11Бузин назначен руководителем УАТК Нижнего Новгорода
10 декабря 2025 15:19Артём Кавинов: "В каждой капитально отремонтированной школе всё выполнено по современным стандартам"
10 декабря 2025 14:58Глеб Никитин вошел в топ-10 губернаторов по итогам ноября
10 декабря 2025 11:32Соцгарантии защитникам Отечества расширены: ключевые инициативы партии стали законом
Шалабаев отчитался по выполнению нацпроектов в Нижнем Новгороде за 2025 год

15 декабря 2025 14:55 Политика
Шалабаев отчитался по выполнению нацпроектов в Нижнем Новгороде за 2025 год

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев представил отчет о реализации национальных проектов в 2025 году 15 декабря. По итогам доклада депутаты Гордумы единогласно оценили исполнение трех проектов ("Инфраструктура для жизни", "Семья" и "Молодежь и дети" на "отлично". Еще один проект — "Беспилотные авиационные системы" — признан выполненным на должном уровне.

Всего на реализацию четырех нацпроектов, включающих семь программ, было выделено 4,7 млрд рублей. По словам мэра, к концу года финансовое исполнение достигнет 100%.

В рамках проекта "Жилье" на сумму 2,55 млрд рублей было расселено 581 человек из аварийного фонда общей площадью 8,6 тыс. кв. м. По проекту "Комплексное благоустройство территорий" на 411 млн рублей в городе обновили пять общественных пространств.

Для развития региональной и местной дорожной сети мэрия направила 911 млн рублей. Работы велись на десяти участках, из которых пять планово переходят на 2026 год. Еще 107 млн рублей было выделено на проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". В результате удалось модернизировать 10 светофоров, а также разработать проектную документацию еще по 35 объектам.

Проект "Семья" получил финансирование в размере 201 млн рублей — эти средства направлены на строительство четырех детских садов. Сейчас в городе возводится пять дошкольных учреждений, работы идут с опережением графика. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" власти выделили 532 млн рублей. Эти средства пошли на оплату труда советников директоров по патриотическому воспитанию и классных руководителей.

Проект "Беспилотные авиационные системы" получил 10,7 млн рублей. Он реализуется на базе гимназии №2 и школы №168.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде обновили по нацпроекту участки проспектов Ленина и Гагарина.

