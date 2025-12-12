Опыт развития территорий обсудили в Якутии на Всероссийском форуме

Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
12 декабря 2025 16:29 Политика
Фото: ВАРМСУ

В Республике Саха завершились региональные мероприятия в рамках III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – Сила России" (18+). Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Ключевой темой обсуждений в Якутии стало пространственное развитие территорий под названием "Опорные точки роста". С 10 по 12 декабря в мероприятиях приняли участие около 400 человек – представители муниципальных образований, федеральных и региональных органов власти, Совета Федерации, Годумы, а также делегаты от общественных организаций и бизнеса.

Особое внимание было уделено тому, как Якутия реализует проекты в сфере пространственного планирования. Благодаря своим масштабам, природным ресурсам и активной позиции местных властей, регион стал примером интеграции отдалённых и арктических территорий в общенациональные стратегии развития.

Участники форума приняли участие в лекциях, мастер-классах, панельных дискуссиях и практических сессиях. Обсуждались вопросы комплексного планирования, вовлечения граждан в развитие территорий, внедрения цифровых решений, преодоления социально-экономических различий и развития туризма.

Заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул, что выбор Якутии в качестве площадки для проведения форума не случаен.

"Регион демонстрирует динамичное развитие. Демографические показатели здесь – одни из лучших в стране. Учитывая территориальные масштабы и климатические особенности, именно здесь уместно говорить о пространственном развитии. Опыт Якутии может стать полезным для других муниципалитетов", – отметил он.

Сопредседатель ВАРМСУ и член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева добавила, что несмотря на сложные условия и огромную площадь, в Якутии успешно достигаются национальные цели. По её словам, регион сочетает экономический рост, основанный на природных ресурсах, с бережным отношением к культурным традициям и идентичности.

Одним из ключевых событий форума стала церемония вручения III Всероссийской муниципальной премии "Служение" (18+). Эта награда, учреждённая Президентом России Владимиром Путиным, вручается тем, кто своим трудом, лидерством и личным примером способствует развитию родных городов, посёлков и деревень.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

