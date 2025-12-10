Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Глеб Никитин вошел в топ-10 губернаторов по итогам ноября

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в десятку самых упоминаемых в Telegram глав регионов России по итогам ноября. Такие данные опубликовал Аналитический центр "Г.У.Р.У." совместно с информационным телеграм-агентством "ТелеСтрим".

За месяц в федеральных и региональных СМИ была зафиксирована почти 21 тысяча упоминаний о нижегородском губернаторе. Это позволило ему занять высокие позиции в медиарейтинге (6-е место).

В тройку лидеров вошли мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Курской Области Александр Хинтштейн и глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

К числу ключевых информационных поводов эксперты отнесли празднование Дня народного единства в Нижнем Новгороде, а также отправку гуманитарного груза в зону специальной военной операции.

Значительное внимание СМИ привлекла и традиционная прямая линия, на которой Глеб Никитин отвечал на вопросы жителей региона.

Еще одним заметным событием стало участие губернатора и помощника президента России Владимира Мединского в запуске конкурса на создание памятника русской Свободе. Монумент планируется установить в акватории Волги и Оки в Нижнем Новгороде.

Также в ноябре обсуждалась встреча главы региона с нижегородскими предпринимателями и проведение всероссийской научно-практической конференции по вопросам противодействия терроризму. Она прошла на площадке Нижегородской ярмарки.

Личный Telegram-канал Глеба Никитина (t.me/glebnikitin_nn) сохранил 30-е место по числу подписчиков среди аккаунтов губернаторов в России.

Среди федеральных Telegram-каналов, которые чаще всего упоминали Никитина в ноябре, аналитики выделили "РИА Новости", "Пул №3", "Readovka", "Оперативные сводки" и "СИЛОВИКИ".

На региональном уровне наиболее активными стали каналы VOLGA.brief (41 упоминание), "Нижегородская правда" (33), "Нижегородская Стрелка Z" (31), NN.RU (27) и "Нижегородская Гильотина" (19).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

