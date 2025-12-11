Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Политика

Нижегородские депутаты предложили усилить контроль за управляющими компаниями

11 декабря 2025 11:58 Политика
Нижегородские депутаты предложили усилить контроль за управляющими компаниями

Нижегородские депутаты предложили усилить контроль за управляющими компаниями, сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания. 

Накануне члены комитета ЗСНО по ЖКХ и ТЭК обсудили проект изменений в Жилищный кодекс РФ, касающихся предоставления отчета о деятельности по управлению МКД. Спикер регионального парламента Евгений Люлин отметил, что надо работа управляющих компаний должна стать прозрачнее.

"Принципиально важно создать максимально четкие и понятные правила взаимодействия между жителями и УК. Усиление контроля – прямой путь к повышению качества жилищных услуг и укреплению доверия граждан", – убежден председатель Заксобрания. 

Согласно предлагаемым изменениям, управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы будут обязаны каждый квартал, не позже десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять собственникам детальный отчет о своей деятельности с нарастающим итогом.

Отчет необходимо будет размещать в интернете, на информационных досках в домах и в государственной информационной системе ЖКХ. В нем будут содержаться полные данные о финансово-хозяйственной деятельности УК, оказываемых услугах, работах по содержанию и ремонту, их стоимости и тарифах.

Если предлагаемые изменения будут приняты, то управляющим организациям придется предоставлять ежеквартальный отчет уже с 1 апреля 2026 года. 

"Это позволит реально усилить контроль за использованием средств, которые жители собирают на содержание своего жилья", - подчеркнул председатель профильного комитета Владимир Беспалов.

Как уточнили в ЗСНО, порядок, состав, сроки размещения данных, а также список обязательных сведений и форма отчета будут установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере ЖКХ.

По итогу вчерашнего заседания депутаты рекомендовали Совету регионального парламента представить в Государственную Думу отзыв о поддержке проекта федерального закона.

Ранее сообщалось, что плату за ЖКУ повысят дважды в Нижегородской области в 2026 году. Основное повышение произойдет осенью. С 1 октября коммунальные платежи в целом по региону вырастут на 9,9%. При этом в восьми муниципалитетах по инициативе местных органов власти уровень роста платы будет выше среднего по региону. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Госдума ЖКХ Законодательное собрание
