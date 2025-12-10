Артём Кавинов: "В каждой капитально отремонтированной школе всё выполнено по современным стандартам" Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Госдумы РФ Артём Кавинов проверил ход капитального ремонта школ в нескольких муниципалитетах Нижегородской области. Соответствующее поручение дал Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Так, во время визита в Ковернинский муниципальный округ Артём Кавинов посетил Скоробогатовскую школу.

«Здание 1988 года постройки, проектная мощность — 784 места, а в 2025–2026 учебном году здесь будет 151 ученик. Объект активно обновляется сразу по нескольким федеральным программам и партпроекту «Единой России» «Новая школа». Уже отремонтирован спортивный зал, созданы центры «Точка роста», обновлены и оснащены кабинеты физики, химии, биологии», — отметил депутат.

Артём Кавинов провел совещание с представителями подрядчика и руководством округа на стройплощадке, где обсудил сроки и дальнейшие шаги.

«Порядка сорока человек последние дни работают на площадке. Строят качественно. Сейчас важны четкое выполнение новой дорожной карты и персональная ответственность за это. Работа продолжается — внимательно следим за ситуацией», — сказал парламентарий.

В Сокольском муниципальном округе депутат проверил ремонтные работы в Мурзинской школе.

«Капитальный ремонт практически завершен, идет оснащение кабинетов оборудованием. Школа небольшая, уютная, рассчитана на 162 места, и учатся в ней не только ребята из посёлка, но и школьники из окрестных населённых пунктов. Сегодня здание фактически получило вторую жизнь: полностью обновлены системы водоснабжения и электроснабжения; установлены видеонаблюдение и автоматическая пожарная сигнализация; отремонтированы кабинеты, входные группы, санузлы; завезена новая мебель, лабораторное и спортивное оборудование. Всё это — в рамках федеральных программ и партпроекта «Новая школа». На ремонт выделено 86,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета. С III четверти 2025–2026 учебного года дети уже вернутся в обновлённые классы», — отметил по итогам визита Артём Кавинов.

Всего депутат проверил ход капремонта в пяти школах своего избирательного округа: в Тоншаево, Ковернино, Сокольском, на Ветлуге и на Бору.

«Везде — светлые коридоры, новые классы технологий, компьютерные и лингафонные кабинеты. Всё по современным стандартам, способствует креативному развитию детей и их способностей. И самое главное — эта обстановка нравится им самим», — поделился впечатлениями он.

Кроме того, Артём Кавинов проверил, как реализованы решения по обращениям от жителей, принятые по итогам личного приема граждан в Ковернинском и Сокольском муниципальных округах.

«В прошлом году жители Ковернино обратились с проблемой водоснабжения в заречной части поселка, которая тянулась десятилетиями. Сейчас уже есть заметные результаты: появились три колодца, две новые скважины расположены так, чтобы жителям было удобно брать воду. Был организован подвоз питьевой воды. Всё это результат нашей совместной работы. Параллельно идёт прокладка водопровода, к которому сможет подключиться каждый. У администрации округа всё на жестком контроле. Впереди ещё много работы — но главное, что процесс реально сдвинулся с места», — отметил Артём Кавинов.

В Сокольском к депутату обратились ребята из Юнармейского отряда имени Гвардии капитана Боброва А.Н. с просьбой приобрести им единую форму. «Обязательно поможем», — подтвердил Артём Кавинов.

Партийный десант — эффективный инструмент для оперативного реагирования на запросы жителей региона. Одна из важнейших задач проекта — контроль выполнения народной программы партии «Единая Россия».