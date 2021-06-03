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Общество

Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода запустили в Москве

21 июня 2021 21:43  [83] Общество

Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода запустили в Москве, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 21 июня приняли участие в церемонии запуска часов обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода. Торжественное мероприятие прошло в московском парке "Зарядье". Напомним, что главное событие, гала-шоу в честь 800-летия, состоится в Нижнем Новгороде через два месяца, 21 августа 2021 года, в акватории Стрелки – в месте слияния рек Оки и Волги.

"800-летие Нижнего Новгорода – это событие для всей страны. Памятник Минину и Пожарскому, который стоит на Красной площади, говорит о роли, которую Нижний Новгород и нижегородцы сыграли в истории России. Недавний указ президента о присвоении Нижнему Новгороду звания Города трудовой доблести напоминает о вкладе города в общее дело Победы в Великой Отечественной войне", - отметил Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что празднование 800-летия – это дань истории, бережное сохранение культурных ценностей и удивительных памятников культуры Нижнего Новгорода, а также вклад в благоустройство.

"В первую очередь, юбилей - праздник самих нижегородцев. Многое делается и будет сделано для того, чтобы город стал более благоустроенным и удобным. Президентом России принято решение о поддержке масштабной программы инфраструктурного развития регионов. И Нижегородская область – один из пилотных регионов, в которых эта программа реализуется. В прошедшую субботу на съезде партии «Единая Россия» президент говорил о том, что программа будет расширена, и на нее предполагается выделить дополнительные средства. Уверен, что в эти дни Нижний Новгород станет туристической столицей. Очень многие люди захотят увидеть обновленный город. По-хорошему завидую тем, кто приедет сюда впервые. Для меня Нижний Новгород – любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Думаю, что для многих, кто посетит Нижний Новгород в праздничные дни, будет так же", - добавил Сергей Кириенко.

"По поручению президента России оргкомитет по подготовке празднования 800-летия Нижнего Новгорода был организован в 2015 году. У оргкомитета очень сильная команда, которая в несколько раз увеличила и финансовую, и организационную мощь этого проекта, что позволило осуществить масштабные инфраструктурные изменения в регионе. Правительство России, в свою очередь, активно поддерживает область в подготовке к юбилейным торжествам. Из различных источников на 800-летие было выделено 23,5 миллиарда рублей. За счет этого сейчас реализуется целый ряд крупных проектов: строительство транспортных развязок, возведение крупнейшего в стране образовательного центра "Школа 800", благоустройство скверов и площадей, реставрация и ремонт объектов культурного наследия. Все это станет наследием, которое будет служить нижегородцам и гостям города многие годы", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что часы обратного отсчета, установленные в Москве, напоминают о работе знаменитого инноватора своего времени – Ивана Кулибина, который создал когда-то часы для Екатерины Великой.

"Это наполнено особым смыслом, поскольку Нижний Новгород сейчас является, по сути, инновационной столицей нашей страны. Мы знаем, что благодаря подготовке к празднованию 800-летия было реализовано немало важных инновационных проектов. Не меньше их и в планах. В частности, это ИНТЦ "Квантовая долина" и квартал высоких технологий 1221. Хочется пожелать команде 800-летия, чтобы финальный рывок был самым успешным, и пригласить как можно больше гостей. Уверен, что региональные власти при организации праздничных мероприятий обеспечат соблюдение всех необходимых санитарных норм", - добавил Дмитрий Чернышенко.

"Символично, что именно здесь, в парке "Зарядье", появляется еще один объект, связывающий наши города, которые являются по-настоящему давними друзьями. Такие же часы в апреле мы запустили на Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что здесь они станут еще одной точкой притяжения для москвичей, которые очень любят "Зарядье", и для гостей столицы. Это возможность напомнить о том событии, которое нас ждет, о таком городе, как Нижний Новгород, являющемся духовным и интеллектуальным центром страны. Конечно, все, кто любят Россию, не могут не знать и не любить Нижний Новгород. Поэтому мы пользуемся любой возможностью, чтобы заявить о нашем городе, о нашей нижегородской земле", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области также высказал благодарность правительству Москвы, которое сотрудничает с регионом по ряду направлений.

"Столица активно участвует в подготовке к юбилею Нижнего Новгорода. И один из знаковых объектов - парк "Александровский сад" - преображается при ее поддержке. Считаю правильным, чтобы впоследствии часы, установленные в "Зарядье", обрели свой дом именно в этом нижегородском парке. Приглашаю всех в Нижний Новгород на юбилейные торжества! И, конечно, мы рекомендуем перед посещением праздничных мероприятий привиться от коронавируса, чтобы обезопасить себя и окружающих", - добавил Глеб Никитин

СПРАВКА:
В основе концепции часов обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода лежит история создания "часов Кулибина", знаменитого механика-изобретателя, прозванного "нижегородским Архимедом". В 1769 году Иван Кулибин завершил работу над подарочными часами и в Петербурге лично вручил их императрице. Екатерина II была настолько поражена невероятным подарком, что после того, как Кулибин вручил ей часы, она предложила ему стать начальником механических мастерских в Академии наук. Благодаря Ивану Кулибину удалось раскрыть таланты и подарить миру свои удивительные изобретения.

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Теги:
800-летие Праздники
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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