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Общество

"Перед вакцинацией тесты на антитела сдавать не обязательно", - Давид Мелик-Гусейнов

23 июня 2021 12:44  [30] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Перед вакцинацией тесты на антитела сдавать не обязательно. Если кто-то болел в прошлом году или не болел вообще, не нужно задумываться об уровне антител. Смело идите на вакцинацию", - заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 23 июня 2021 года.

"Разные штаммы действуют в регионе, а антител много не бывает. Мы много обсуждали вопрос - если уровень антител, условно, 10, и ввести вакцину, какое-то влияние будет оказано на организм? Все специалисты, занимающиеся разработкой вакцин и на площадке "Вектора", и центра им. Гамалеи, и НИИ им. Чумакова говорят, что не будет никаких процессов, которые пагубно повлияют на здоровье человека", - продолжил он.

Министр отметил, что всем, кто переболел в первую и вторую волны, следует вакцинироваться.

"Тем, кто болел в этом году, и болезнь протекала с некой симптоматикой, вакцинироваться рано. Рекомендуем это сделать ближе к сентябрю-октябрю, когда появится в обороте вакцина, которая проводится в одну аппликацию. Она будет повышать уровень антител и сопротивляемость организма", - добавил он.

Напомним сам Давид Мелик-Гусейнов повторно привился от коронавируса 11 июня. Он сделал прививку спустя более чем шесть месяцев после первой. 

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус Мнения
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