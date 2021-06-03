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Бизнес

Нижегородцы смогут обучиться новым цифровым профессиям в 2021 году

09 июля 2021 18:10  [83] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы смогут обучиться новым цифровым профессиям в 2021 году. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, стартовал прием заявок на участие в федеральном проекте "Цифровые профессии", в рамках которого все желающие могут получить дополнительное профессиональное образование при финансовой поддержке государства.

Проект реализуется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика РФ" и является продолжением проекта персональные цифровые сертификаты.

Обучение будет проходить в онлайн-формате. Продолжительность программ составит 250 академических часов, из которых не менее 144 часов будет посвящено программированию.

"Уверен, что у нижегородцев этот проект вызовет интерес, поскольку в регионе есть большая потребность в IT-кадрах. Ведущие российские образовательные организации подготовили программы по самым востребованным направлениям: искусственному интеллекту, большим данным, робототехнике, кибербезопасности, нейротехнологиям и дополненной реальности. Важно также, что учтены реальные запросы бизнеса. Перед нами стоит задача - подготовить компетентных, востребованных специалистов, которые смогут после прохождения обучения успешно применять на практике полученные знания", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках проекта "Цифровые профессии" государство компенсирует 50% стоимости обучения по программам GeekBrains, Корпоративного университета Сбербанка, ИТМО, университета Иннополис, Санкт-Петербургского политехнического университета, Финансового университета при правительстве РФ и еще более 20 образовательных организаций, которые в 2021 году уже прошли отбор у оператора проекта – Центра компетенций университета 2035. До конца года список образовательных организаций будет пополняться.

Участвовать в проекте могут все желающие, имеющие образование не ниже среднего профессионального. Регистрация доступна на сайте проекта: profidigital.ru. Выбрать курсы поможет сервис рекомендаций сразу после регистрации. Запись на обучение станет доступна зарегистрированным участникам после 15 июля в разделе "Каталог программ".

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы".

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