Предпосылок к неурожаю зерновых в Нижегородской области нет, - минсельхоз Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Предпосылок к неурожаю зерновых в Нижегородской области нет. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, в настоящее время в регионе целевой показатель по уборке зерновых составляет 1,3 млн тонн.

"На сегодняшний день нет предпосылок к тому, что он не будет достигнут", - сказал собеседник агентства, добавив при этом, что оценить фактический объем намолоченного зерна можно будет лишь к концу уборочной кампании.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют рекордный урожай меда в Нижегородской области в 2021 году.