Предпосылок к неурожаю зерновых в Нижегородской области нет, - минсельхоз

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Предпосылок к неурожаю зерновых в Нижегородской области нет. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.
По словам собеседника агентства, в настоящее время в регионе целевой показатель по уборке зерновых составляет 1,3 млн тонн.
"На сегодняшний день нет предпосылок к тому, что он не будет достигнут", - сказал собеседник агентства, добавив при этом, что оценить фактический объем намолоченного зерна можно будет лишь к концу уборочной кампании.
Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют рекордный урожай меда в Нижегородской области в 2021 году.
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