Субсидированные перелёты по семейным тарифам запустят из Нижнего Новгорода в августе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты из Нижнего Новгорода по специальным сниженным тарифам. Правила субсидирования этой льготы утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства 19 июля.

Отмечается, что принятое решение Мишустин анонсировал на совещании с вице-премьерами. Он заявил, что субсидирование сделает семейные авиаперелёты доступнее, а также станет дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма, поскольку позволит гражданам приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Всего на эту меру поддержки в 2021 году предусмотрено 1,35 млрд рублей из федерального бюджета.

Согласно информации, субсидировать перелёты планируется по 46 популярным маршрутам внутри страны. Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки - при покупке билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает.

Так, из Нижнего Новгорода можно будет улететь по спецтарифу в Калининград - за 8 055 руб., в Екатеринбург - за 6 123 руб., в Новосибирск - за 10 953 руб. и в Ростов-на-Дону - за 6 123 руб.

В документе указано, по семейному тарифу дети в возрасте до 2 лет без предоставления отдельного места будут перевозиться бесплатно, а билет с местом обойдётся со скидкой в размере не менее 25 % от указанного спецтарифа. Воздушная перевозка детей в возрасте от 2 до 12 лет осуществляется также за плату со скидкой в размере не менее 25%.

Мишустин поручил Минтрансу оперативно провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу. Планируется, что субсидированные перелёты будут запущены уже в августе.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток нижегородского аэропорта "Стригино" в первом полугодии 2021 года вырос на 159% по сравнению с прошлогодними показателями.