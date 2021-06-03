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Бизнес

Химический промышленный кластер создадут в Дзержинске

21 июля 2021 13:10  [136] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Химические предприятия Дзержинска приступят к формированию промышленного кластера на базе ассоциации промышленников и предпринимателей "Дзержинскхимрегион".

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, соответствующее решение было единогласно принято в ходе отчётной конференции, посвящённой деятельности ассоциации.

В мероприятии приняли участие: вице-президент Российского Союза Химиков Мария Иванова, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, мэр Дзержинска Иван Носков, а также представители порядка 30 химпредприятий города.

Андрей Саносян отметил, что химическое направление для Дзержинска является ведущим, поскольку на территории города работают как крупные, так и совсем небольшие химпредприятия, представлена вся производственная цепочка. При этом, благодаря ОЭЗ "Кулибин" и разработкам НОЦ в регионе имеется очень сильная база для активного роста химической промышленности. В настоящее время стоит задача выстроить чёткую цепочку от научной идеи до коммерциализации продукции.

"В этом как раз может помочь профильный кластер, представляющий интересы широкого круга компаний, формирующий определенные требования и позиции относительно инфраструктуры, кадрового потенциала, научных разработок, программ поддержки и других направлений. Кроме того, кластерный подход поможет наладить тесную кооперацию с другими предприятиями страны", - добавил замгубернатора.

Президент ассоциации "Дзержинскхимрегион" Дмитрий Огородцев рассказал, что работу по созданию кластера начнётся уже в ближайшее время.

"У нас есть чёткий план, согласно которому через год мы должны быть включены в перечень кластеров Российской Федерации, что позволит компаниям, стремящимся развиваться, экономить до 30% на НИОКР, оснастке, лизинге и других направлениях. Дальше будем масштабировать деятельность – развивать межотраслевые межрегиональные связи", - поделился Огородцев.

Вице-президент Российского Союза Химиков Мария Иванова отметила, что организация будет всячески поддерживать структуру - в том числе, привлекать новых партнеров, развивать кадровый потенциал, а том числе с привлечением совета по профессиональным квалификациям.

Глава Дзержинска Иван Носков добавил, что в рамках стратегической программы к столетию Дзержинска, которое предстоит в 2030 году, также предполагается создать несколько новых социальных объектов, обновить и построить новую инфраструктуру, дороги и многое другое.

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Теги:
Дзержинск Промышленность
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