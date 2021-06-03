Однополые браки разрушают институт семьи и жизненный уклад, - Максим Фомичев Общество

Однополые браки разрушают институт семьи и жизненный уклад. Об этом заявил директор ГКУ Нижегородской области "Госюрбюро НО" Максим Фомичев, говоря о требованиях ЕСПЧ о регистрации в России однополых браков.

"Если говорить языком цифр, то только в трети европейских стран юридически разрешено заключать однополые браки – это не говорит о каком-то едином стандарте. Ситуация совершенно неприемлема для нашей страны. На референдуме по поправкам в Конституцию граждане России однозначно решили, что брак – это союз мужчины и женщины. Никаких других правовых толкований понятия "семья" в нашей стране нет. Именно Конституция имеет высшую юридическую силу в нашей стране", - лслбо отметил эксперт

"Россия – независимое государство и никакие другие страны не могут диктовать нам свои условия. Принятие подобных требований ЕСПЧ – это просто путь в никуда. Более того, я считаю, что такие решения могут привести к сокращению численности населения. И это не разговор про толерантность – каждый из нас толерантен по-своему, но в масштабах государства это может привести к разрушению института семьи и нашего традиционного жизненного уклада", - подчеркнул он в заключение.

Напомним, что ранее Европейский суд по правам человека решил обязать Россию признать однополые браки.

ЕСПЧ считает, что Россия, отказывая в заключении однополых браков, нарушает право на частную жизнь. После ряда разбирательств, суд потребовал от России разрешить на территории страны официально регистрировать однополые браки.