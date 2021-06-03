Последствия потопа на площади Советской в Нижнем Новгороде устранили Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Последствия потопа на площади Советской в Нижнем Новгороде устранили. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго".

По словам собеседника агентства, ремонтные работы завершились накануне к 14:00. Водоснабжение было восстановлено.

После проведения работ компания провела благоустройство территории, в результате которого было восстановлено пострадавшее асфальтовое покрытие. Таким образом территория готова к проведению праздничного мероприятия.

Напомним, вчера утром площадку празднования Дня города на пл. Советской, 1 затопило из-за прорыва коммуникаций. Авария произошла на участке 3 очереди от Нагорной теплоцентрали. Из-за этого в 42 домах отключили горячую воду.

Ранее сообщалось, что хедлайнером концерта на пл. Советской станет группа Uma2rman.