Опубликована подробная программа праздничных мероприятий в районах Нижнего Новгорода 21 августа Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава города Юрий Шалабаев на своей странице в Instagram представил программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода 21 августа.

"Приглашаю нижегородцев и гостей города на празднование! Вас ждут танцевальные и музыкальные номера, мастер-классы, выступления артистов, фейерверк и многое другое", - написал мэр.

Напомним, праздничные мероприятия пройдут во всех районах города, для которых уже были анонсированы выступления хедлайнеров:

- Нижегородский район: пл. Минина и Пожарского, где выступит Баста;

- Канавинский район: парк им. 1 Мая, где выступит Теона Дольникова;

- Советский район: пл. Советская, где выступит группа Uma2rman;

- Сормовский район: стадион "Труд", где выступит Feduk;

- Приокский район: пл. у кинотеатра «Импульс», Александр Панайотов;

- Московский район: ФОК "Юность", где выступят Сергей Мазаев и "Моральный кодекс";

- Автозаводский район: пл. Киселёва, где выступит Леван Горозия;

- Ленинский район: кинотеатр "Россия", где выступит Алексей Воробьёв.

В фан-зонах гостей ждёт разнообразная программа, состоящая из концертных номеров, театральных и спортивных представлений, перформанс-шоу, мастер-классов для детей и взрослых, фейерверков и проч.

Обязательным условием доступа на площадки являются "Мультипасс 800" или спецпропуски, которые можно получить на месте при предъявлении сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител. "Мультипасс 800" можно оформить онлайн на портале Nn-card.ru или в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" либо в специальном пункте выдачи у стадиона "Нижний Новгород".

Сдать экспресс-тесты на антигены вируса SARS-CoV-2 можно в специально развернутых пунктах.Тестирование для несовершеннолетних (лиц до 18 лет) бесплатно.

Площадь Минина и Пожарского (Нижегородский район)

13:00 - Фестиваль оркестров

13:30 - Дефиле-шоу Самарского концертного духового оркестра

13:40 - Дефиле-шоу Пермского губернского оркестра

13:50 - Дефиле-шоу Нижегородского губернского оркестра

14:00 - Концерт Российского рогового оркестра

14:30 - "Посмотри на город". Торжественная церемония награждения победителей первого нижегородского конкурса видеоработ

15:15 - Первое brass-шоу Нижнего Новгорода BrassBurgers

16:15 - Народный ансамбль народной песни "ЕЛЫЙ ПТАХ" ДК Минского тракторного завода

16:35 - Cover Band Нижегородского Губернского оркестра

17:00 - Питерский уличный спектакль "Джорандо"

17:45 - Представление ХК "Торпедо"

18:10 - Кавер-группа New Горький

19:10 - Кавер-группа THE DIAMONDS

19:40 - ШОУ "НИЖНИЙ – ЭТО Я!"

20:10 - ГЛАВНОЕ ШОУ "НАЧАЛО НОВОГО" - трансляция

21:40 - Фейерверк

22:00 - Mary Gu

22:45 - Мари Краймбрери

23:30 - Выступление Басты

00:30 - Акция "День флага"

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЗОНА

13:00 - DANCE PRO SHOW

13:30 - Jam-session

14:30-15:00 - Технический перерыв

15:00-18:00 - Мастер-класс Social Dance Studio

18:00-19:00 - Jam-session

ДЕТСКАЯ ЗОНА

13:30 - "Ослик Мафина, который ищет клад, Театр "СТРАНА ЧУДЕС"

14:30 - Азотное шоу

14:50-15:25 - Технический перерыв

15:25-19:00- Анимационная игровая программа

СПОРТЗОНА

13:00-15:00 - Физкульт (Лотерея, тренировка, интерактивы)

15:00-19:00 - Социальный проект "Физ-ра".

Баланс-борды, полусферы, интерактивы

МАСТЕР-КЛАССЫ

13:30-19:00 - Мастер-класс от проекта "Кванториум": управление роботами, гоночный полигон, зона 3D-ручек, VR- зона

13:00-19:00 - Мастер - класс "Лаборатория головокружительных ароматов" от проекта "Умный Нижний"

13:30 - Роспись магнита 800

15:30 - Роспись свистульки-дудочки

17:30 - Декупаж "Олень-символ города"

ЭКСКУРСИИ

14:00 - "Люди, которые оставили след в истории Нижнего"

16:00 - "От окраин старого города до центра"

18:00 - "Откуда Нижний пошел"

Площадь Киселева (Автозаводский район)

15:00 - Ансамбль танца "Радость"

15:12 - Вокальный ансамбль "Модуль", студия бального танца "Стиль", ансамбль танца "РИНА", ансамбль танца "Радость"

15:30 - Выступление "Cristal Show"

16:00 - Чествование и награждение лучших людей Автозаводского района

16:20 - Ансамбль танца "Жар-птица", театр современной русской песни "Печки-лавочки", ансамбль танца "РИНА", вокальный ансамбль "Ваталинка"

16:30 - ГАТ "Урал"

17:30 - Пермский губернский оркестр

18:12 - Ансамбль танца "Жар-птица"

18:15 - Ансамбль песни и танца им. А. Леванова

18:21 - Ансамбль песни и танца "Радость"

18:24 - Вокальный ансамбль "Ваталинка"

18:27 - Кавер-группа "Каштаны из Берлина"

19:12 - Барабанное шоу с чирлидингом

19:17 - Музыкальная группа Crystal Show

19:20 - Кавер-группа "Парк Гайдара"

20:11 - Телемост

20:21 - Прямая трансляции главного шоу "Начало нового"

21:40 - Фейерверк

22:00 - Выступление кавер-группы Maple Season

23:00 - Выступление Левана Горозия

23:59 - Акция "День флага"

СПОРТИВНАЯ ЗОНА

15:00 - Зумба-фитнес

16:00 - Джаз-фанк

17:00 - Футбольный фристайл

18:00 - Зумба-фитнес

ЗОНА ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ

15:00 - Вышивка, хохломская роспись, 3D-оригами

17:00 - Вырубные открытки, браслеты с заготовкой букв, сувениры из фетра

Площадка у кинотеатра "Россия" (Ленинский район)

15:05 - Блок "Спорт": Разминка + Зумба от фитнес-клуба "Кипарис"

15:15 - Блок "Детство": Ансамбль танца "Счастливое детство", вокально-эстрадная студия "Улыбка"

15:40 - Блок "Фолк": Театр танца "Юность", ансамбль ложкарей "Былина"

15:50 - Блок "Фолк": Ансамбль народной песни и танца "Любава"

16:30 - Поздравление регионов. Государственный ансамбль танца "Марий Эл"

17:00 - Поздравление регионов. Самарский духовой оркестр

17:40 - Блок "Танцы". Танцевальная студия Dance Art, танцевально-спортивный клуб "Радуга", фитнес-клуб "Багира"

18:05 - Выступление кавер-группы Mr Beat

19:05 - Интерактив "Сердце Нижнего"

19:10 - Выступление группы F.P.G.

20:11 - Телемост

20:21 - Прямая трансляции главного шоу "Начало нового"

21:40 - Фейерверк

21:47 - Танцевальный сет от DJ Topchy.

23:00 - Выступление Алексея Воробьева

23:59 - Акция "День флага"

Парк им.1 мая (Канавинский район)

15:05 - Арт-группа "Маэстро" и вокальная студия "Дарики"

15:15 - Государственный фольклорный ансамбль "Торама"

15:50 - Кавер-группа "New Горький2

16:35 - Дом детского творчества Нижегородского района: Ансамбль танца "Надежда" ДШИ им. Виллуанна, Образцовый вокально-эстрадный коллектив "Серебряные колокольчики", вокальный ансамбль "Переполох", танцевальный коллектив "Робинзоны"

17:10 - Ансамбль русских народных инструментов "Серпантин", солисты Ярославской государственной филармонии

17:30 - Танцпол "Авторадио"

18:25 - Кавер-бенд ONE LOVE

19:10 - Кавер-бенд Black Ties

20:21 - Прямая трансляция главного шоу "Начало нового"

21:40 - Лазерное шоу

21:50 - Развлекательная программа

23:00 - Выступление Теоны Дольниковой

23:59 - Акция "День флага"

МАЛАЯ СЦЕНА

15:00 - Начало программы

15:15 - Азотное шоу

15:50 - Флешмоб

16:20 - Театральное представление. "Страна Чудес" "Ослик Мафин ищет клад"

17:20-18:20 - Танцевальный мастер-класс DANCE PRO SHOW

СПОРТЗОНА

15:00-17:00 - "Фитнес Хаус" (Тренировка, интерактивы)

17:00-18:00 - Зумба

18:00-19:00 - Акробатический рок-н-ролл

ДЕТСКАЯ ЗОНА

15:00-19:00 - Пространство жонглирования, Аквагрим

МАСТЕР-КЛАССЫ

15:00-19:00 - Мастер-класс

ЭКСКУРСИИ

15:00 - "Канавино Евгения Евстигнеева"

16:00 - "Детали Канавина" - стрит-арт, скульптуры, фонтаны, дома

17:00 - "От извозчика до парка на метро"

18:00 - "По местам Всероссийской выставки 1986 года"

Площадка перед ФОКом "Юность" (Московский район)

15:00 - Открытие площадки

15:10 - Выступление творческих коллективов регионов

15:40 - Выступление оркестра

16:30 - Торжественное открытие выставки

16:35 - Выступление артистов Нижегородского камерного музыкального театра им. В.Степанова.

17:05 - Розыгрыш памятных призов

17:15 - Выступление кавер-группы Brassburgers

17:45 - Розыгрыш памятных призов

18:05 - Выступление команды черлидеров, спортивная разминка и Les Mills;

18.40 - Показательные выступление спортсменов, танцевальный флешмоб, награждение спортсменов, развлекательные интерактивы);

19:45 - Сет от DJ CAMZNAEW + подтанцовка;

20:11 - Телемост

20:21 - Прямая трансляция главного шоу "Начало нового"

21:40 - Фейерверк

21:47 - Розыгрыш памятных призов

22:00 - Сет от DJ Spy

23:00 - Выступление Сергея Мазаева и группы «Моральный кодекс»

23:59 - Акция "День флага"

Площадь Советская (Советский район)

15:00 - Открытие площадки

15.02 - Выступление творческих коллективов Нижнего Новгорода

15.34 - Танцевальный номер "Солнечный бестселлер"

15:52 - Выступление коллектива "Озорные колокольчики", Саратовская область

16:02 - Выступление творческих коллективов Нижнего Новгорода (Школа искусств №6)

16.20 - Выступление Северного Академического государственного хора, Архангельская область

16:50 - Выступление Муниципального духового оркестра, г. Павлово (детский состав)

17.20 - Нижегородский цирк

17:57 - Выступление кавер-группы "ФАНКИС"

18:40 - Представление театра клоунады "Высокие братья"

19.30 - Выступление певицы Натальи Ивановой

20:11 - Телемост

20:21 - Прямая трансляция главного шоу "Начало нового"

21:40 - Фейерверк

21:50 - Блок "Танцуй с Авторадио" и диджей Кирилл

23:00 - Выступление Uma2rman

23:59 - Акция "День флага"

Площадка у кинотеатра "Импульс" (Приокский район)

14:45 - Музыка от DJ

15:10 - Шоу-открытие

15:40 - Выступление эстрадного детского коллектива "Кнопочки"

16:15 - Шоу мыльных пузырей

16:25 - Анимационная программа

17:00 - Розыгрыш призов

17:15 - Выступление Павловского духового оркестра

18:20 - Выступление фольклорного ансамбля "Торама" (Мордовия)

19:15 - Мастер-класс по ZUMBA + массовый танцевальный флешмоб, розыгрыш призов

20:11 - Телемост

20:21 - Прямая трансляция главного шоу "Начало нового"

21:40 - Фейерверк

21:50 - Выступления кавер-группы DIAMONDS

22:30 - Сет от DJ

23:00 - Выступление Александра Панайотова

23:59 - Акция "День флага"

Стадион "Труд" (Сормовский район)

15:00 - Открытие площадки

15:05 - Выступление Волжского хора

15:30 - Представление театра клоунады "Высокие братья"

16:00 - Выступление Ярославского оркестра

16:45 - Танцевальный флэшмоб

16:55 - Мегатвистер

17:05 - Бодибилдинг

17:10 - Розыгрыш призов

17:20 - Брейк-данс, хип-хоп, джаз-фанк

17:30 - Хитобои

18:10 - Мегатвистер

18:20 - DJ-сет Scru Scru (Антон Богомолов)

19:00 - Мегатвистер

19:45 - Teliga

20:11 - Телемост с центральной площадкой

20:21 - Прямая трансляция главного шоу "Начало нового"

21:40 - Фейерверк

21:47 - DJ CaLL MeIlya

23:00 - Выступление хедлайнера - Федук

23:59 - Акция "День флага"

Напомним, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 800-летию города, работа общественного транспорта 21 августа будет продлена до 3 часов ночи. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.