Опубликована подробная программа праздничных мероприятий в районах Нижнего Новгорода 21 августа

Фото:
Глава города Юрий Шалабаев на своей странице в Instagram представил программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода 21 августа.
"Приглашаю нижегородцев и гостей города на празднование! Вас ждут танцевальные и музыкальные номера, мастер-классы, выступления артистов, фейерверк и многое другое", - написал мэр.
Напомним, праздничные мероприятия пройдут во всех районах города, для которых уже были анонсированы выступления хедлайнеров:
- Нижегородский район: пл. Минина и Пожарского, где выступит Баста;
- Канавинский район: парк им. 1 Мая, где выступит Теона Дольникова;
- Советский район: пл. Советская, где выступит группа Uma2rman;
- Сормовский район: стадион "Труд", где выступит Feduk;
- Приокский район: пл. у кинотеатра «Импульс», Александр Панайотов;
- Московский район: ФОК "Юность", где выступят Сергей Мазаев и "Моральный кодекс";
- Автозаводский район: пл. Киселёва, где выступит Леван Горозия;
- Ленинский район: кинотеатр "Россия", где выступит Алексей Воробьёв.
В фан-зонах гостей ждёт разнообразная программа, состоящая из концертных номеров, театральных и спортивных представлений, перформанс-шоу, мастер-классов для детей и взрослых, фейерверков и проч.
Обязательным условием доступа на площадки являются "Мультипасс 800" или спецпропуски, которые можно получить на месте при предъявлении сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител. "Мультипасс 800" можно оформить онлайн на портале Nn-card.ru или в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" либо в специальном пункте выдачи у стадиона "Нижний Новгород".
Сдать экспресс-тесты на антигены вируса SARS-CoV-2 можно в специально развернутых пунктах.Тестирование для несовершеннолетних (лиц до 18 лет) бесплатно.
13:00 - Фестиваль оркестров
13:30 - Дефиле-шоу Самарского концертного духового оркестра
13:40 - Дефиле-шоу Пермского губернского оркестра
13:50 - Дефиле-шоу Нижегородского губернского оркестра
14:00 - Концерт Российского рогового оркестра
14:30 - "Посмотри на город". Торжественная церемония награждения победителей первого нижегородского конкурса видеоработ
15:15 - Первое brass-шоу Нижнего Новгорода BrassBurgers
16:15 - Народный ансамбль народной песни "ЕЛЫЙ ПТАХ" ДК Минского тракторного завода
16:35 - Cover Band Нижегородского Губернского оркестра
17:00 - Питерский уличный спектакль "Джорандо"
17:45 - Представление ХК "Торпедо"
18:10 - Кавер-группа New Горький
19:10 - Кавер-группа THE DIAMONDS
19:40 - ШОУ "НИЖНИЙ – ЭТО Я!"
20:10 - ГЛАВНОЕ ШОУ "НАЧАЛО НОВОГО" - трансляция
21:40 - Фейерверк
22:00 - Mary Gu
22:45 - Мари Краймбрери
23:30 - Выступление Басты
00:30 - Акция "День флага"
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЗОНА
13:00 - DANCE PRO SHOW
13:30 - Jam-session
14:30-15:00 - Технический перерыв
15:00-18:00 - Мастер-класс Social Dance Studio
18:00-19:00 - Jam-session
ДЕТСКАЯ ЗОНА
13:30 - "Ослик Мафина, который ищет клад, Театр "СТРАНА ЧУДЕС"
14:30 - Азотное шоу
14:50-15:25 - Технический перерыв
15:25-19:00- Анимационная игровая программа
СПОРТЗОНА
13:00-15:00 - Физкульт (Лотерея, тренировка, интерактивы)
15:00-19:00 - Социальный проект "Физ-ра".
Баланс-борды, полусферы, интерактивы
МАСТЕР-КЛАССЫ
13:30-19:00 - Мастер-класс от проекта "Кванториум": управление роботами, гоночный полигон, зона 3D-ручек, VR- зона
13:00-19:00 - Мастер - класс "Лаборатория головокружительных ароматов" от проекта "Умный Нижний"
13:30 - Роспись магнита 800
15:30 - Роспись свистульки-дудочки
17:30 - Декупаж "Олень-символ города"
ЭКСКУРСИИ
14:00 - "Люди, которые оставили след в истории Нижнего"
16:00 - "От окраин старого города до центра"
18:00 - "Откуда Нижний пошел"
15:00 - Ансамбль танца "Радость"
15:12 - Вокальный ансамбль "Модуль", студия бального танца "Стиль", ансамбль танца "РИНА", ансамбль танца "Радость"
15:30 - Выступление "Cristal Show"
16:00 - Чествование и награждение лучших людей Автозаводского района
16:20 - Ансамбль танца "Жар-птица", театр современной русской песни "Печки-лавочки", ансамбль танца "РИНА", вокальный ансамбль "Ваталинка"
16:30 - ГАТ "Урал"
17:30 - Пермский губернский оркестр
18:12 - Ансамбль танца "Жар-птица"
18:15 - Ансамбль песни и танца им. А. Леванова
18:21 - Ансамбль песни и танца "Радость"
18:24 - Вокальный ансамбль "Ваталинка"
18:27 - Кавер-группа "Каштаны из Берлина"
19:12 - Барабанное шоу с чирлидингом
19:17 - Музыкальная группа Crystal Show
19:20 - Кавер-группа "Парк Гайдара"
20:11 - Телемост
20:21 - Прямая трансляции главного шоу "Начало нового"
21:40 - Фейерверк
22:00 - Выступление кавер-группы Maple Season
23:00 - Выступление Левана Горозия
23:59 - Акция "День флага"
СПОРТИВНАЯ ЗОНА
15:00 - Зумба-фитнес
16:00 - Джаз-фанк
17:00 - Футбольный фристайл
18:00 - Зумба-фитнес
ЗОНА ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ
15:00 - Вышивка, хохломская роспись, 3D-оригами
17:00 - Вырубные открытки, браслеты с заготовкой букв, сувениры из фетра
15:05 - Блок "Спорт": Разминка + Зумба от фитнес-клуба "Кипарис"
15:15 - Блок "Детство": Ансамбль танца "Счастливое детство", вокально-эстрадная студия "Улыбка"
15:40 - Блок "Фолк": Театр танца "Юность", ансамбль ложкарей "Былина"
15:50 - Блок "Фолк": Ансамбль народной песни и танца "Любава"
16:30 - Поздравление регионов. Государственный ансамбль танца "Марий Эл"
17:00 - Поздравление регионов. Самарский духовой оркестр
17:40 - Блок "Танцы". Танцевальная студия Dance Art, танцевально-спортивный клуб "Радуга", фитнес-клуб "Багира"
18:05 - Выступление кавер-группы Mr Beat
19:05 - Интерактив "Сердце Нижнего"
19:10 - Выступление группы F.P.G.
20:11 - Телемост
20:21 - Прямая трансляции главного шоу "Начало нового"
21:40 - Фейерверк
21:47 - Танцевальный сет от DJ Topchy.
23:00 - Выступление Алексея Воробьева
23:59 - Акция "День флага"
15:05 - Арт-группа "Маэстро" и вокальная студия "Дарики"
15:15 - Государственный фольклорный ансамбль "Торама"
15:50 - Кавер-группа "New Горький2
16:35 - Дом детского творчества Нижегородского района: Ансамбль танца "Надежда" ДШИ им. Виллуанна, Образцовый вокально-эстрадный коллектив "Серебряные колокольчики", вокальный ансамбль "Переполох", танцевальный коллектив "Робинзоны"
17:10 - Ансамбль русских народных инструментов "Серпантин", солисты Ярославской государственной филармонии
17:30 - Танцпол "Авторадио"
18:25 - Кавер-бенд ONE LOVE
19:10 - Кавер-бенд Black Ties
20:21 - Прямая трансляция главного шоу "Начало нового"
21:40 - Лазерное шоу
21:50 - Развлекательная программа
23:00 - Выступление Теоны Дольниковой
23:59 - Акция "День флага"
МАЛАЯ СЦЕНА
15:00 - Начало программы
15:15 - Азотное шоу
15:50 - Флешмоб
16:20 - Театральное представление. "Страна Чудес" "Ослик Мафин ищет клад"
17:20-18:20 - Танцевальный мастер-класс DANCE PRO SHOW
СПОРТЗОНА
15:00-17:00 - "Фитнес Хаус" (Тренировка, интерактивы)
17:00-18:00 - Зумба
18:00-19:00 - Акробатический рок-н-ролл
ДЕТСКАЯ ЗОНА
15:00-19:00 - Пространство жонглирования, Аквагрим
МАСТЕР-КЛАССЫ
15:00-19:00 - Мастер-класс
ЭКСКУРСИИ
15:00 - "Канавино Евгения Евстигнеева"
16:00 - "Детали Канавина" - стрит-арт, скульптуры, фонтаны, дома
17:00 - "От извозчика до парка на метро"
18:00 - "По местам Всероссийской выставки 1986 года"
15:00 - Открытие площадки
15:10 - Выступление творческих коллективов регионов
15:40 - Выступление оркестра
16:30 - Торжественное открытие выставки
16:35 - Выступление артистов Нижегородского камерного музыкального театра им. В.Степанова.
17:05 - Розыгрыш памятных призов
17:15 - Выступление кавер-группы Brassburgers
17:45 - Розыгрыш памятных призов
18:05 - Выступление команды черлидеров, спортивная разминка и Les Mills;
18.40 - Показательные выступление спортсменов, танцевальный флешмоб, награждение спортсменов, развлекательные интерактивы);
19:45 - Сет от DJ CAMZNAEW + подтанцовка;
20:11 - Телемост
20:21 - Прямая трансляция главного шоу "Начало нового"
21:40 - Фейерверк
21:47 - Розыгрыш памятных призов
22:00 - Сет от DJ Spy
23:00 - Выступление Сергея Мазаева и группы «Моральный кодекс»
23:59 - Акция "День флага"
15:00 - Открытие площадки
15.02 - Выступление творческих коллективов Нижнего Новгорода
15.34 - Танцевальный номер "Солнечный бестселлер"
15:52 - Выступление коллектива "Озорные колокольчики", Саратовская область
16:02 - Выступление творческих коллективов Нижнего Новгорода (Школа искусств №6)
16.20 - Выступление Северного Академического государственного хора, Архангельская область
16:50 - Выступление Муниципального духового оркестра, г. Павлово (детский состав)
17.20 - Нижегородский цирк
17:57 - Выступление кавер-группы "ФАНКИС"
18:40 - Представление театра клоунады "Высокие братья"
19.30 - Выступление певицы Натальи Ивановой
20:11 - Телемост
20:21 - Прямая трансляция главного шоу "Начало нового"
21:40 - Фейерверк
21:50 - Блок "Танцуй с Авторадио" и диджей Кирилл
23:00 - Выступление Uma2rman
23:59 - Акция "День флага"
14:45 - Музыка от DJ
15:10 - Шоу-открытие
15:40 - Выступление эстрадного детского коллектива "Кнопочки"
16:15 - Шоу мыльных пузырей
16:25 - Анимационная программа
17:00 - Розыгрыш призов
17:15 - Выступление Павловского духового оркестра
18:20 - Выступление фольклорного ансамбля "Торама" (Мордовия)
19:15 - Мастер-класс по ZUMBA + массовый танцевальный флешмоб, розыгрыш призов
20:11 - Телемост
20:21 - Прямая трансляция главного шоу "Начало нового"
21:40 - Фейерверк
21:50 - Выступления кавер-группы DIAMONDS
22:30 - Сет от DJ
23:00 - Выступление Александра Панайотова
23:59 - Акция "День флага"
15:00 - Открытие площадки
15:05 - Выступление Волжского хора
15:30 - Представление театра клоунады "Высокие братья"
16:00 - Выступление Ярославского оркестра
16:45 - Танцевальный флэшмоб
16:55 - Мегатвистер
17:05 - Бодибилдинг
17:10 - Розыгрыш призов
17:20 - Брейк-данс, хип-хоп, джаз-фанк
17:30 - Хитобои
18:10 - Мегатвистер
18:20 - DJ-сет Scru Scru (Антон Богомолов)
19:00 - Мегатвистер
19:45 - Teliga
20:11 - Телемост с центральной площадкой
20:21 - Прямая трансляция главного шоу "Начало нового"
21:40 - Фейерверк
21:47 - DJ CaLL MeIlya
23:00 - Выступление хедлайнера - Федук
23:59 - Акция "День флага"
Напомним, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 800-летию города, работа общественного транспорта 21 августа будет продлена до 3 часов ночи. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+