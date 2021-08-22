Памятник герою повести Булгакова "Собачье сердце" установили на Верхневолжской набережной Общество

Фото: из соцсети Instagram, Николай Карякин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Памятник герою повести Булгакова "Собачье сердце" установили на Верхневолжской набережной. Об этом сообщил Олег Беркович на своей странице в соцсети Instagram.

Скульптурная композиция изображает профессора Преображенского в исполнении Евгения Евстигнеева. Рядом с ним пес Шарик.

Она находится рядом с университетской клиникой Приволжским исследовательским медицинским университетом.

Как рассказал на своей странице ректор ПИМУ Николай Карякин, это второй памятник в России. Он установлен в Санкт-Петербурге, где снимался фильм.

СПРАВКА:

"Собачье сердце"- советский двухсерийный черно-белый фильм по мотивам повести Михаила Булгакова. Снят на киностудии "Ленфильм" в 1988 году.В главных ролях: Евгений Евстигнеев, Борис Плотников, Владимир Толоконников.

Евгений Евстигнеев родился в Нижнем Новгороде 9 октября 1926 года в семье рабочих. В годы войны мальчиком он начал работать электромонтером, а затем слесарем на заводе "Красная Этна". В 1946 году был зачислен на первый курс Горьковского театрального училища. В 1956 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Массальского). В 1960 году вступил в КПСС.

Первую свою значительную роль в театре "Современник" Евстигнеев сыграл в 1960 году в спектакле "Голый король" по пьесе Евгения Шварца. В 1971 году вслед за Олегом Ефремовым перешёл в труппу МХАТа. Первой его ролью на новой сцене стал Володя в спектакле "Валентин и Валентина" по пьесе Михаила Рощина. Последней ролью Евстигнеева в кино был царь Иван Грозный в фильме "Ермак". Умер актер 4 марта 1994 года.