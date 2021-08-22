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Культура и отдых

Дуэт HammAli & Navai выступит на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде

07 сентября 2021 15:31  [172] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дуэт HammAli & Navai выступит на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, артисты выступят 11 сентября.

HammAli & Navai — популярные российские исполнители, которые в 2020 завоевали титул "Лучшая группа" по версии премии Новое Радио Awards. В этом году они выпустили новый альбом "Когда хорошему человеку плохо", который попал в топы российских чартов.

Также в этот день на сцене выступят: нижегородская кавер-группа ДжонниДепп и диджей и коллекционер винила DJ Nazin.

Закончится мероприятие по традиции салютом.

Для доступа на концерт действуют определенные требования. Вход возможен по "Мультипассам 800" или специальным браслетам.

Оформить "Мультипасс 800" можно двумя способами: в режиме онлайн - на портале Nn-card.ru или в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" и в формате офлайн - в специальном пункте выдачи у стадиона "Нижний Новгород". Пункты выдачи браслетов будут работать с 13:00 до 22:30 вблизи площадки проведения фестиваля.

Программа мероприятия:

19:00 — ДжонниДепп

20:00 — DJ Nazin

21:00 — HammAli & Navai

После завершения выступления — салют

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