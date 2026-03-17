Евгений Люлин представил уникальный фотоальбом с видами Нижнего Новгорода Культура и отдых

17 марта в Законодательном собрании Нижегородской области состоялась презентация книги нижегородского фотохудожника Никиты Духника «Нижний Новгород. Пространство ярких событий» (0+). Фотоальбом издан по инициативе спикера регионального парламента Евгения Люлина.

В прошлом году в стенах Законодательного собрания в преддверии Дня города состоялась выставка молодого, но уже хорошо известного фотохудожника Никиты Духника. Экспозиция вдохновила Евгения Люлина на издание печатного альбома фотохудожника, который станет лучшим путеводителем по нижегородским красотам.

«Сделать фотопортрет Нижнего Новгорода. Да такой, чтобы город раскрылся с неожиданных сторон, засверкал новыми гранями. Вместе с талантливым фотохудожником Никитой Духником замахнулись на эту непростую задачу. Представляю вам результат – уникальное издание с дополненной реальностью, где фото превращается в видео, а снимки – в панорамы. 100% Россия. Столица закатов. Родной. Наш. В этом альбоме – всё, что нужно знать о Нижнем Новгороде! Скачайте приложение, и обычный с виду альбом фотографий «оживет» в вашем смартфоне или на планшете, раскрывая все нижегородские красоты. Спасибо издательству «Кварц» за то, что помогли воплотить эту идею в жизнь. Никита Духник известен своими потрясающими снимками родного города, сделанными с невероятных ракурсов, с высоты птичьего полета. Желаю ему творческих удач!» – написал председатель Законодательного собрания Евгений Люлин в своем МАХ-канале.

Сегодня на Совете Заксобрания Люлин вручил директору издательства «КВАРЦ» Дмитрию Иванову Почетную грамоту ЗСНО за добросовестный труд, высокий профессионализм, конструктивное взаимодействие с региональным парламентом.

Фотограф Никита Духник получил Благодарность председателя Законодательного собрания Нижегородской области.

«Хочу сказать спасибо за поддержку хороших книг, за внимание к важным издательским проектам. Совсем недавно мы презентовали уникальный репринт – книгу о Всероссийской художественной и промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде, а сегодня в жизни издательства вновь большое событие. Я люблю Нижний Новгород, считаю его самым передовым городом России. И очень счастлив, что удалось воплотить в жизнь идеи Евгения Борисовича и выпустить в свет альбом одного из самых талантливых, на мой взгляд, современных художников – Никиты Духника. Он не только талантливый фотограф, но и видеограф. Благодаря этому, а также технологии дополненной реальности, часть фотографий мы оживили: они превращаются в динамичные видео», – рассказал директор издательства «КВАРЦ» Дмитрий Иванов.

Консультантам издания стали доктор исторических наук Андрей Кузнецов и почётный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова. Автор текста книги – нижегородская писательница Юлия Алёхина. Альбом построен по принципу календаря: он начинается с празднования Дня города как эмоциональной точки отсчёта, а дальше читатель, листая страницы, погружается в атмосферу событий и проживает вместе с городом целый год.

Ещё одна особенность альбома – выход за пределы областного центра, в нем показана красота жемчужин Нижегородской земли: Выксы, Дивеева, Арзамаса, Городца, Павлова. Читатели смогут полюбоваться головокружительными панорамами, огненными закатами над Волгой и Окой, величием Нижегородского кремля и старинных купеческих улиц, широким дыханием речных просторов.