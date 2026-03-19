  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
19 марта 2026 10:41 Культура и отдых
Гендиректор Эрмитажа поддержал идею убрать с Дворцовой площади рок-фестивали

В Совете Федерации обеспокоены проведением шумных мероприятий на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, вблизи исторических и архитектурных памятников, таких как Александринский столп.

Так, сенатор Людмила Нарусова после назначения нового прокурора Северной столицы Андрея Гуришева первым делом обратила его внимание на необходимость бережного отношения к культурному наследию города.

Нарусова подчеркнула, что Санкт-Петербург является культурной столицей, и охрана его природного и исторического наследия должна быть в приоритете. Она отметила, что в центре города поступает много жалоб от граждан на проведение рок-фестивалей, забегов и заездов байкеров, которые создают высокий уровень шума и негативно влияют на окружающую среду.

Нарусова предложила проводить подобные мероприятия в парках, не перекрывая при этом движение в центре города.

Эту инициативу Людмилы Нарусовой поддержал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В разговоре с "КП-Петербург" он также выразил обеспокоенность по поводу порядка возле музея и рассказал, что уже много лет борется за сохранение Дворцовой площади в надлежащем состоянии, чтобы проводимые на ней мероприятия имели соответствующий статус.

Пиотровский рассказал, что Эрмитаж добился исключения пивных фестивалей с Дворцовой площади и добился улучшения организации других мероприятий. Например, во время проведения фестиваля выпускников "Алые паруса" уровень звука контролируется.

"Мы постоянно в диалоге с городом. Каждый организатор концерта теперь должен обозначать в договоре, что будет такой-то уровень звука, и мы его всё время замеряем. Следим за соблюдением правил, но иногда их нарушают. Нужен постоянный контроль" - подчеркнул руководитель Эрмитажа.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мотоспорт Музыка Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных