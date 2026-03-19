Гендиректор Эрмитажа поддержал идею убрать с Дворцовой площади рок-фестивали Культура и отдых

В Совете Федерации обеспокоены проведением шумных мероприятий на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, вблизи исторических и архитектурных памятников, таких как Александринский столп.

Так, сенатор Людмила Нарусова после назначения нового прокурора Северной столицы Андрея Гуришева первым делом обратила его внимание на необходимость бережного отношения к культурному наследию города.

Нарусова подчеркнула, что Санкт-Петербург является культурной столицей, и охрана его природного и исторического наследия должна быть в приоритете. Она отметила, что в центре города поступает много жалоб от граждан на проведение рок-фестивалей, забегов и заездов байкеров, которые создают высокий уровень шума и негативно влияют на окружающую среду.

Нарусова предложила проводить подобные мероприятия в парках, не перекрывая при этом движение в центре города.

Эту инициативу Людмилы Нарусовой поддержал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В разговоре с "КП-Петербург" он также выразил обеспокоенность по поводу порядка возле музея и рассказал, что уже много лет борется за сохранение Дворцовой площади в надлежащем состоянии, чтобы проводимые на ней мероприятия имели соответствующий статус.

Пиотровский рассказал, что Эрмитаж добился исключения пивных фестивалей с Дворцовой площади и добился улучшения организации других мероприятий. Например, во время проведения фестиваля выпускников "Алые паруса" уровень звука контролируется.

"Мы постоянно в диалоге с городом. Каждый организатор концерта теперь должен обозначать в договоре, что будет такой-то уровень звука, и мы его всё время замеряем. Следим за соблюдением правил, но иногда их нарушают. Нужен постоянный контроль" - подчеркнул руководитель Эрмитажа.