Семьи участников СВО посетили премьеру спектакля в нижегородском ТЮЗе Культура и отдых

В Нижегородском Театре юного зрителя для семей бойцов СВО прошел показ спектакля «Много шума из ничего». В зале собралось 800 человек. Мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» региональным координатором проекта Ириной Гончаровой и депутатом городской Думы Нижнего Новгорода, директором Нижегородского государственного театра юного зрителя Инной Ванькиной.

«Мы на постоянной основе поддерживаем семьи участников СВО: проводим мастер-классы, организовываем экскурсии и тематические встречи. На это раз мы пригласили их на новую театральную постановку. Во все времена искусство являлось душевным лекарством, поэтому эта встреча не просто развлечение, а терапия для тех, кто каждый день с нетерпением ждёт весточки с фронта», – отметила Инна Ванькина.

В фойе театра гостей встречала ростовая кукла медведя, с которой каждый желающий мог устроить фотосессию.

«На семьи военнослужащих легла нелегкая задача – пока их дети, мужья и отцы находятся на передовой, они продолжают вести домашние дела. Мы решили подарить им немного тепла и отвлечь от повседневных забот. Спасибо сотрудникам театра, которые откликнулись и сделали этот вечер по-настоящему запоминающимся», – отметила Ирина Гончарова.

Спектакль «Много шума из ничего» – комедийная постановка по пьесе Уильяма Шекспира. Это любовная история о молодых людях, которые сталкиваются с клеветой и обманом. Драматичная история разбавлена юмористическими диалогами и колкими фразами. Для театра показ стал премьерным.

«Огромная благодарность за этот чудесный вечер! Мы получили массу радостных и ярких эмоций. Спасибо организаторам и артистам за такой потрясающий спектакль», – рассказала мама участника СВО Наталья.

Поддержка и укрепление института семьи, в том числе помощь семьям участников СВО, является важнейшим направлением Народной программы «Единой России».

«Символично, что семьи героев мы пригласили в Театр юного зрителя – место, которое ассоциируется с детством и надеждой на будущие. Их поддержка должна быть не только материальной, но и душевной, и театр в этом вопросе – один из самых чутких помощников», – отметил депутат городской Думы Нижнего Новгорода, председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Дмитрий Игошин.