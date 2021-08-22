Сельхозярмарка "Дары осени" открылась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сельскохозяйственная ярмарка "Дары осени" 10 сентября открылась на площади Комсомольской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте НРО "Единой России".

"Традиционные сельскохозяйственные ярмарки начали работать в Нижнем Новгороде и в районах Нижегородской области. Нижегородцы всегда ждут их открытия, чтобы закупить на зиму картофель и различные овощи нового урожая напрямую у местных производителей. Кроме того, ярмарка всегда славится широким ассортиментом продовольственных товаров, которые известны своим высоким качеством и давно полюбились покупателям", - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.



Более 40 нижегородских производителей представили на ярмарке свою продукцию: овощи, картофель, молочную и мясную продукцию, рыбу, сыры, мед, кондитерские и хлебобулочные изделия, саженцы плодово-ягодных культур, а также изделия художественных промыслов и товары народного потребления.

Торговая площадка находится на площади Комсомольской (около ТЦ "Комсомолка") и будет работать ежедневно до 12 сентября включительно с 9:00 до 18:00.

Отмечается, что открытие ярмарок – это часть большой работы, которая ведется в Нижегородской области по снижению цен на "борщевой набор". "Единая Россия" прорабатывает этот вопрос со всеми участниками рынка – производителями, поставщиками, торговыми сетями. Принимаемые меры плавно дают результаты, сейчас в регионе отмечается стабилизация цен на продукты "борщевого набора".

Также в Нижегородской области создана рабочая группа при Президиуме регионального политсовета "Единой России" по контролю за ценами на социально значимые продовольственные товары. Ее возглавил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин. В нее вошли представители правительства, депутатского корпуса и сельскохозяйственных предприятий региона.

Напомним, что на территории Нижнего Новгорода работают "Ярмарки выходного дня", в районах Нижегородской области проходят ярмарки "Покупай нижегородское". Более подробная информация размещена на сайте регионального Минсельхоза: mcx-nnov.ru.

Также ярмарка "Дары осени" работает с 3 сентября в Богородском районе на базе "Окской ярмарки".