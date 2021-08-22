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Общество

Депутатов городской Думы разных созывов наградили юбилейными медалями "В память 800-летия Нижнего Новгорода"

22 сентября 2021 16:37  [193] Общество
Олег Лавричев и Иван Карнилин

Олег Лавричев и Иван Карнилин

Фото: пресс-служба Городской думы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Олег Лавричев 22 сентября вручил юбилейные медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода" депутатам городской Думы действующего и предыдущих созывов, которые внесли весомый вклад в развитие Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

"Сегодня в этой торжественной обстановке от имени Президента РФ, губернатора Нижегородской области, нашего представительного органа, главы города я хотел бы выполнить приятную, почетную и ответственную миссию - вручить вам эти награды", - обратился спикер Думы к собравшимся.

"Мы собрали здесь и действующий депутатский корпус, и депутатов прошлых лет, и работников исполнительных органов власти, которые в разное время трудились на своих постах с неизменной высокой самоотдачей, добросовестно и ответственно. Благодарю вас всех за активную жизненную позицию, которой вы являете пример служения и любви к городу", - поблагодарил Олег Лавричев.

"Надеюсь, эта награда послужит вам стимулом, чтобы оставаться в центре общественной жизни и дальше продолжать работу на благо и развитие нашего любимого Нижнего Новгорода", - выразил надежду Олег Лавричев, пожелав собравшимся здоровья и благополучия.

В ответном слове депутат I - IV созывов городской Думы, член общественной палаты Нижнего Новгорода Ольга Шумакова поблагодарила Председателя и аппарат городской Думы за преемственность традиций, заложенных её первыми созывами. "Не забывайте, что мы ваш боевой резерв, что мы всегда рядом, всегда готовы к помощи. Служим по-прежнему родному городу!", - добавила Ольга Шумакова.

Напомним, сам Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев также награждён медалью "В память 800-летия Нижнего Новгорода".

СПРАВКА

Юбилейная медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода" учреждена согласно указу президента РФ от 29 марта 2021 года. Медаль диаметром 32 мм выполнена из латуни. На лицевой стороне изображен фрагмент стены Нижегородского кремля с Дмитриевской башней, справа от нее находится изображение собора Александра Невского, слева - изображение Михайло-Архангельского собора. В верхней части медали по окружности располагается надпись "В память 800-летия Нижнего Новгорода". На реверсе медали изображен герб Нижнего Новгорода, слева от него лавровая ветвь, справа - дубовая, под гербом располагаются цифры 1221-2021.

Медалью награждаются участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период войны, труженики тыла, работавшие в Горьком (сейчас - город Нижний Новгород) в годы войны не менее шести месяцев, а также жители, внесшие значительный вклад в развитие города.

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Теги:
800-летие Награды Награждение
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