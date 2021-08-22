Фестиваль комедии может состояться в Нижнем в 2022 году
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
ПЦР-центр появится в Нижнем Новгороде
Движение по Борскому мосту ограничено из-за ремонта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 сентября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2021 11:37  [131] Солнце может стать причиной перебоев в нижегородском телевещании в сентябре-октябре
25 сентября 2021 09:22  [151] Памятник космонавту Георгию Гречко установили у Нижегородского планетария
24 сентября 2021 18:36  [250] "Швейцария" - изюминка на торте, который получат туристы в Нижнем Новгороде", - сенатор РФ Юлия Лазуткина
24 сентября 2021 18:25  [251] Маски отремонтировали на фасаде Нижегородского ТЮЗа
24 сентября 2021 16:59  [319] Памятник Владимиру Далю открыли в Нижнем Новгороде
24 сентября 2021 16:43  [252] Слабый грунт основания заменят на шестом этапе трассы М-12 "Москва – Казань"
24 сентября 2021 16:04  [219] Более 90 государственных и муниципальных услуг станут доступны нижегородцам в цифровом виде
24 сентября 2021 15:34  [216] Более 20 кленов высадили на набережной в Балахне
24 сентября 2021 14:19  [210] "Память о заслуженных дзержинцах должна быть увековечена для будущих поколений", - Евгений Люлин
24 сентября 2021 14:03  [375] ПАО "ГАЗ" оштрафовано за нарушение экологических требований
Общество

Солнце может стать причиной перебоев в нижегородском телевещании в сентябре-октябре

25 сентября 2021 11:37  [131] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Солнце может стать причиной перебоев в нижегородском телевещании в сентябре-октябре. Об этом сообщили в нижегородском филиале РТРС.

Дело в том, что с 27 сентября в небе над Нижегородской областью начинается осенняя интерференция - явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Неблагоприятные явления продлятся до 20 октября.

"Солнечные помехи" максимальной продолжительностью не более 12 минут в сутки наиболее вероятны в утренние и дневные часы.

В ряде случаев возможен периодический кратковременный распад картинки на пиксели вплоть до недолгого пропадания эфира.

СПРАВКА:

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, она связана с вращением Земли вокруг Солнца, а также наклоном земной оси. В это время Солнце встает ровно позади спутников связи, являющихся важнейшим звеном в системе организации эфирной телетрансляции. При этом Солнце - мощный источник радиоволн, и сигналы светила "засвечивают" сигнал спутника.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Телевидение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу
22 августа 2021 22:39800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу

Дмитрий Косолапов, Марина Скрипкина, Александр Воложанин и Кирилл Мартынов

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph