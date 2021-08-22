Солнце может стать причиной перебоев в нижегородском телевещании в сентябре-октябре Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Солнце может стать причиной перебоев в нижегородском телевещании в сентябре-октябре. Об этом сообщили в нижегородском филиале РТРС.

Дело в том, что с 27 сентября в небе над Нижегородской областью начинается осенняя интерференция - явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Неблагоприятные явления продлятся до 20 октября.

"Солнечные помехи" максимальной продолжительностью не более 12 минут в сутки наиболее вероятны в утренние и дневные часы.

В ряде случаев возможен периодический кратковременный распад картинки на пиксели вплоть до недолгого пропадания эфира.

СПРАВКА:

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, она связана с вращением Земли вокруг Солнца, а также наклоном земной оси. В это время Солнце встает ровно позади спутников связи, являющихся важнейшим звеном в системе организации эфирной телетрансляции. При этом Солнце - мощный источник радиоволн, и сигналы светила "засвечивают" сигнал спутника.