Одностороннее движение введено на участке ул. Ошарской Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Одностороннее движение введено на участке ул. Ошарской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, начиная с сегодняшнего дня на участке улицы Ошарской (от ул. Октябрьской до ул. Пискунова) введено одностороннее движение.

В департаменте отметили, что изменения в организации дорожного движения вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения, увеличения пропускной способности улицы и однозначной трактовки автомобилистами схемы движения на этом участке дороги.

Пересечение "кирпича" (знака "Въезд запрещен") влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев или наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.