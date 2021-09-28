"Хороший пример в комплексном развитии сельских территорий показывает Шаранга", - Артем Кавинов Общество

"Хороший пример в комплексном развитии сельских территорий показывает Шаранга", - заявил депутат Госдумы РФ (фракция "Единой России") Артем Кавинов, комментируя реализацию программы по развитию сельских территорий (КРСТ).



"Нехватка на селе кадров в целом и молодых специалистов в частности - сегодня, пожалуй, одна из самых серьезных проблем для многих районов. Есть дефицит и бюджетников, врачей и педагогов, и механизаторов. Особенно остро вопрос стоит в северных районах нашей области. Только нашем 133 округе – 14 из 16 районов – сельские. Там сейчас работает немало предприятий – сельскохозяйственных, деревообрабатывающих. Все они заинтересованы в развитии, но для этого нужны специалисты", - сказал депутат.



Однако нехватка кадров – это, скорее, следствие, отметил Артем Кавинов. "Необходим комплексный подход к развитию территорий. Людям в первую очередь нужна хорошая работа, комфортное жилье, современные детские сады и школы для их детей, доступное медицинское обслуживание, да и досуг немаловажен", - считает парламентарий



По его мнению, хороший пример в комплексном развитии сельских территорий показывает Шаранга.

"Да, по программе поддержки молодых специалистов в район удалось привлечь около 80 специалистов в сфере культуры, здравоохранения и спорта. Но этого недостаточно. Сейчас там продолжается строительство семи жилых домов для работников АПК. Кстати, в поселке по этой же госпрограмме построен детский сад на 160 мест, проведено благоустройство школьного сквера и детского комплекса "Лукоморье". В следующем году планируется построить еще девять домов, шесть из них так же для сотрудников сельхозпредприятия, два для медиков и один для учителя. Так сказать, программа в действии. А вообще таких районов, где в этом году ведется строительство индивидуальных домов, тринадцать", - рассказал Артем Кавинов.



"Конечно, вопросов еще много - нужны современные модельные библиотеки и ФОКи, благоустроенные общественные пространства, отремонтированные или вновь простроенные дороги. И, конечно же, газ! Эта работа большая, системная, начало ей уже положено, но еще больше предстоит сделать. Да, возможно, это идет не так быстро, как хотелось бы. Но средства заложены – только в 2021 году на реализацию различных проектов по программе КРСТ направлено свыше 1 млрд рублей – в 2 раза больше чем в прошлом", - добавил депутат Госдумы.



Как сообщалось ранее, в 2021 году в поселке Шаранга Нижегородской области ведется строительство семи жилых домов для работников АПК по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".

На их реализацию выделено более 17,6 млн рублей, из которых 16,9 млн рублей - средства федерального бюджета. По данным регионального минсельхоза, в этом году по данной программе в 13 районах области ведется строительство 52 индивидуальных домов и одного многоквартирного. Ввод в строй этих объектов позволит обеспечить жильем 73 нижегородских семьи. На эти цели будет направлено 200 млн рублей, из них 153 млн рублей привлечены из федерального бюджета.



Напомним, в народной программе партии «Единой России" в блоке "Развитие села" сформированы предложения по развитию сельских территорий и отечественного агропромышленного комплекса.

Дальнейшее развитие этого сектора должно быть тесно связано с созданием комфортных условий для жизни людей на селе, формированием здесь современной социальной инфраструктуры, говорится в программе.