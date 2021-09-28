Дзержинский мукомольный завод полностью погасил долг за тепловую энергию Общество

Фото: пресс-служба компании

Дзержинский мукомольный завод полностью погасил долг за тепловую энергию. Об этом сообщает Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, завод полностью погасил долг в размере 400 тысяч рублей за тепловую энергию. Также организация дополнительно оплатила разрешение на подключение к сети в сумме 301,2 тысяч рублей, заключила новый договор с поставщиком услуги ПАО "Т Плюс" и приступила к выполнению всех необходимых мероприятий для пуска теплоносителя.

Подача будет осуществлена после проверки Нижегородским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс" всей документации завода с выездом на его объекты.

Напомним, летом текущего года сбытовая компания в одностороннем порядке расторгла договор с заводом за долги и провела процедуру отключения подачи тепла с демонтажем участка трубы.

"Согласно действующему законодательству неоплата за тепловую энергию является основанием для ограничения или прекращения подачи ресурса. Повторное подключение ведет к дополнительным финансовым и временным тратам. Поэтому мы напоминаем клиентам о необходимости своевременно и в полном объеме оплачивать потребленную тепловую энергию", - подчеркнул директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.