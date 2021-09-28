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Общество

Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юрия Кирилюка

06 октября 2021 13:17  [572] Общество
Юрий Емельянович Кирилюк

Юрий Емельянович Кирилюк

Председатель Нижегородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Нижегородской области Юрий Емельянович Кирилюк скончался на 96 году жизни.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи c уходом из жизни Заслуженного ветерана.

"Имя Юрия Емельяновича знакомо очень многим. Он внес неоценимый вклад в дело сохранения исторической памяти, объединения и поддержки нижегородских ветеранов, патриотического воспитания молодежи. Под его началом нижегородский совет ветеранов стал одним из лучших в стране. Юрий Емельянович был ярким представителем поколения победителей - людей, которые, пройдя страшные испытания, не сломались, а героически защищали страну. Светлая память об этом замечательном человеке, истинном защитнике Отечества, всегда будет жить в сердцах нижегородцев», - сказал Глеб Никитин.

В феврале этого года Юрию Емельяновичу исполнилось 95 лет.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает свои соболезнования семье и близким Юрия Емельяновича Кирилюка.

СПРАВКА:

Юрий Емельянович Кирилюк родился 4 февраля 1926 года в Москве в семье рабочего. В марте 1943 года добровольно вступил в ряды Красной Армии. В августе-сентябре 1945 года в составе 198 стрелкового полка, входившего в состав 2-го Дальневосточного фронта, участвовал в войне с Японией. В 1974 году был назначен начальником филиала Вольского высшего училища тыла.

За ратный труд был награжден 5 орденами и 25 медалями.

С 1989 года работал в областном Совете ветеранов. С ноября 1993 года по настоящее время является председателем Нижегородского областного Совета ветеранов; одновременно был избран членом всероссийского Совета ветеранов (пенсионеров), а затем – членом Президиума Российского комитета ветеранов войны и военной службы.

В 2005 году ему присвоено Почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области". В 2010 году за большой вклад в развитие ветеранского движения в Нижегородской области было присвоено звание "Почетный гражданин Нижегородской области".

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Теги:
Ветераны Некролог Соболезнования
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