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Трудинспекция расследует несчастный случай с гибелью разнорабочего в Кулебаках

13 октября 2021 15:47  [72] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственная инспекция труда в Нижегородской области выясняет обстоятельства несчастного случая в Кулебаках, в результате которого погиб сотрудник местной компании, занимающейся содержанием и ремонтом многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, несчастный случай произошёл с сотрудником ООО "Гарант" 12 октября. 50 – летний разнорабочий забрался на крышу двухэтажного жилого дома в Кулебаках, внезапно сорвался и упал.

В результате мужчина получил смертельную травму.

Сотрудники трудовой инспекции выясняют причины и обстоятельства несчастного случая.​

Ранее сообщалось, что Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай, произошедший с 33-летней сотрудницей отделения социально-медицинского обслуживания на дому ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сосновского района".

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Теги:
Госинспекция труда Кулебаки ЧП
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