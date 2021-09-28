Трудинспекция расследует несчастный случай с гибелью разнорабочего в Кулебаках

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Государственная инспекция труда в Нижегородской области выясняет обстоятельства несчастного случая в Кулебаках, в результате которого погиб сотрудник местной компании, занимающейся содержанием и ремонтом многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, несчастный случай произошёл с сотрудником ООО "Гарант" 12 октября. 50 – летний разнорабочий забрался на крышу двухэтажного жилого дома в Кулебаках, внезапно сорвался и упал.
В результате мужчина получил смертельную травму.
Сотрудники трудовой инспекции выясняют причины и обстоятельства несчастного случая.
Ранее сообщалось, что Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай, произошедший с 33-летней сотрудницей отделения социально-медицинского обслуживания на дому ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сосновского района".
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