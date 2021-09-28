Трудинспекция расследует внезапную смерть 33-летней сотрудницы соцслужбы в Сосновском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай, произошедший с 33-летней сотрудницей отделения социально-медицинского обслуживания на дому ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сосновского района". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, ЧП произошло накануне, 7 октября. Работница соцслужбы находилась на рабочем месте и выполняла должностные обязанности, когда почувствовала недомогание.

Прибывшая скорая помощь констатировала смерть молодой женщины.

Сотрудники трудовой инспекции выясняют причины и обстоятельства несчастного случая.​

Ранее сообщалось, что трудовая инспекция расследует гибель охранника в нижегородском универмаге "Сормовские зори": он умер после того, как попил квасу.