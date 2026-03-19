Очередной пожар произошел на Ильинской улице: что известно

Сильный пожар произошел в центре Нижнего Новгорода утром 19 марта. На кадрах, которыми очевидцы делятся в социальных сетях, виден черный столб дыма.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области пояснили, что полыхает по адресу улица Ильинская, 118А. Пожарные тушат строительные бытовки.
На данный момент информации о пострадавших нет. Предварительно, площадь возгорания составила 35 "квадратов".
Напомним, что в начале февраля крупный пожар произошел на Ильинской,99. Его ликвидировали на 400 кв. метрах.
