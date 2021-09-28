Юрий Шалабаев: "И хотя наших дорожников часто ругают, надо отдать должное – наши дороги становятся лучше" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В это воскресенье, 17 октября, отмечается День работников дорожного хозяйства – профессиональный праздник сотрудников, которые причастны к дорожному хозяйству. В торжествах принимают участие строители, инженеры, проектировщики, ремонтный и обслуживающий персонал, а также работники предприятий, которые изготавливают материалы для строительства дорог.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил с адрес работников и ветеранов отрасли свои поздравления.

"Если посмотреть на карту Нижнего Новгорода, можно визуально оценить, сколько у вас работы: более 1300 улиц, протяженность которых порядка 1,5 тысяч километров. Всю эту разветвленную сеть необходимо обслуживать в любое время года и ремонтировать. И хотя наших дорожников часто ругают, надо отдать должное – наши дороги становятся лучше", - говорится в послании мэра.

"Только в этом году было отремонтировано 128 участков дорог общей протяженностью более 71 км. В помощь дорожникам и, конечно, нижегородцам - национальный проект "Безопасные качественные дороги", областные и муниципальные программы, новая техника, которую закупает город", - отметил Юрий Шалабаев.

"Желаю вам успеха в вашем нелегком труде, крепкого здоровья, счастья и благополучия!" - написал в своем поздравлении глава Нижнего Новгорода.