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Бизнес

Первая "Точка кипения hi-tech" открыта в Нижегородской области

15 октября 2021 15:10  [91] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Первая "Точка кипения hi-tech" открыта на нижегородском предприятии "Промис" в Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, она открываются в рамках нового направления нацпроекта - возрождения движения рационализаторов совместно с АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Россия).

"В мероприятия национального проекта в нашем регионе уже включились 158 компаний. Это один из лучших результатов в стране! У многих уже есть конкретные результаты. Внедрение таких технологий раньше было доступно только крупным компаниям и требовало серьезных вложений. Сегодня это стало доступным и небольшим предприятиям в районах", - сказал губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, во многом эффективность внедрения инструментов повышения производительности труда зависит от заинтересованности в этом сотрудников предприятий. "Повышение производительности труда требует вовлечения большого числа людей. Поэтому площадка, где специалисты могли бы делиться опытом и успешными кейсами, необходима", - подчеркнул Глеб Никитин.

Для выбора предприятий, где будут открыты "Точки кипения hi-tech", весной этого года WorldSkills провел конкурс среди 60 компаний со всей страны. Нижегородское предприятие "Промис" вошло в топ-5 участников конкурса и получило право на открытие одной из 15 "точек" в стране.

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Теги:
IT Правительство Нижегородской области
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