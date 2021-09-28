Конкурс студенческих команд "Лучник Future" впервые стартует в России Общество

Фото: организаторы мероприятия

Конкурс студенческих команд "Лучник Future" впервые стартует в России. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в рамках конкурса студенты предложат свои решения конкретной PR-задачи от бизнес-партнеров проекта. Крупнейшие российские компании и общественные организации представят свои кейсы, которые необходимо реализовать в ближайшем будущем.



К участию приглашаются студенты вузов, обучающиеся менеджменту организаций, рекламе, связям с общественностью и маркетингу. Конкурс пройдет с октября текущего года до февраля 2022 года в три этапа. Победителей определит жюри, в состав которого войдут бизнес-партнеры конкурса — организации, представившие свои кейсы для решения. Участие для студентов в конкурсе — бесплатное.



Авторы лучших работ будут приглашены компаниями для дальнейшего сотрудничества и интеграции решения в реальную деятельность, а также получат статуэтку — высший приз "Лучника Future". Церемония награждения пройдет в феврале 2022 года в Общественной палате РФ.



Учредителем конкурса является дирекция Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", оператором выступила коммуникационная группа JAMP.



Как отметила исполнительный директор Национальной премии Надежда Явдолюк, развитие сообщества молодых профессионалов в сфере общественных связей - это важная задача на перспективу: "Мы ценим опыт и транслируем лучшие практики, но для их применения нужна энергия молодости, интеллектуальный драйв, мечта о самом лучшем мире, где живут счастливые люди. Это то будущее, которое мы создаем сейчас. Надеюсь, что "Лучник Future" станет своеобразным лифтом для талантливых ребят и локомотивом для конкурса в целом".



"Конкурс студенческих команд "Лучник Future" для России является беспрецедентным. Пожалуй, никогда раньше у студентов не было возможности не просто поразмышлять над теоретическими задачами, которые они сами для себя придумали, а действительно создать коммуникационную стратегию для большого реального российского бизнеса. А в случае победы еще и принять участие в реализации кейса, пополнить свое профессиональное портфолио работой с крупными компаниями.

"Лучник Future" родился под брендом самой популярной и заслуженной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", которой в этом году исполняется 25 лет. Мы, как организаторы, надеемся, что "Лучник Future" станет достойным преемником его традиций, ставя перед собой важнейшую задачу - раскрыть молодые таланты и дать им возможность стать яркими представителями отрасли", — подчеркнула исполнительный директор "Лучник Future" Юлия Мохова.



Наиболее полная информация о конкурсе, требованиях по регистрации, по оформлению заявок, этапах и сроках, партнерах, кейсах размещена на официальной странице конкурса.