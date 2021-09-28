Итоги уборочной кампании в 2021 году подвели на заседании комитета по АПК в Заксобрании Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Законодательном собрании Нижегородской области 19 октября состоялось заседание комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий. Оно прошло с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщили в пресс-службе ЗСНО.

В заседании принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Вниманию депутатов была представлена информация об итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году. С докладом по этому вопросу выступил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Как было отмечено, 2021 год выдался достаточно сложным по природно-климатическим условиям. Посевная кампания проходила в непростой ситуации, связанной с погодой. Май характеризовался избыточным количеством осадков. Частые и обильные осадки, медленное просыхание почвы сдерживали темпы сева. Невзирая на все сложности, основной сев в области был завершен в оптимальные агротехнические сроки.

Оперативному проведению посевной способствовало наличие в хозяйствах высокопроизводительной техники, а также своевременное доведение субсидий на полевые работы - покупку семян, удобрений, топлива, средств защиты растений, запасных частей, сельхозтехники. Сельхозтоваропроизводителями были созданы все условия для формирования хорошего урожая, в сроки проведены подкормки сельхозкультур, обработки посевов от вредителей и болезней.

Погодные условия продолжали вносить свои коррективы. На большей части территории Нижегородской области наблюдалась аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов выше климатической нормы.

В целом по региону наблюдалось существенное снижение урожайности всех сельскохозяйственных культур относительно средней урожайности за предыдущие 5 лет и урожайности за прошлый год, особенно зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей, сахарной свеклы и масличных культур.

23 сентября 2021 года Указом губернатора Нижегородской области введен режим чрезвычайной ситуации на территории Нижегородской области регионального уровня реагирования. Как отметил Николай Денисов, будет подготовлено обращение в адрес председателя правительства РФ о рассмотрении возможности компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям Нижегородской области ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного характера за счет средств федерального бюджета.

В настоящее время хозяйства продолжают вести работы по уборке урожая. Общая уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур 585 тыс. га. По состоянию на 19 октября сжато 584,8 тыс. га (99,9%). Осталось убрать 524 га кукурузы на зерно.

Намолочено 1,258 млн тонн зерна (97% к плану) при средней урожайности 21,5 ц/га. Прогноз валового сбора зерна составит не менее 1,26 млн тонн. С учетом переходящих остатков область полностью обеспечивает себя зерном. Имеющиеся мощности по хранению зерна полностью закрывают потребности региона.

В текущем году традиционно закупку зерна и закладку его на хранение для нужд Нижегородской области ведут более 20 крупных и средних организаций. По состоянию на 18 октября закуплено и заложено на хранение для нужд Нижегородской области 260 тыс. тонн зерна.

Завершается уборка картофеля. Убрано 14,2 тыс. га (99%). Накопано 339 тыс. тонн при средней урожайности 238,3 ц/га. Ожидаемый валовой сбор без учета личного сектора составит 340 тыс. тонн.

Овощи убраны с площади 555 га (71%). Заготовлено овощей 22,3 тыс. тонн при средней урожайности 401,2 ц/га. По предварительному прогнозу общий валовой сбор овощей без учета личного сектора составит 26,6 тыс. тонн.

Сахарной свеклы убрано с 7,7 тыс. га (73%), накопано 152,6 тыс. тонн корнеплодов при средней урожайности 198,7 ц/га. Ожидаемый валовой сбор составит 226 тыс. тонн.

Уборочная кампания в регионе продолжается. В ней задействовано более 1,5 тыс. зерноуборочных, 280 картофелеуборочных, 25 свеклоуборочных и 27 льноуборочных комбайнов, 3,6 тыс. грузовых автомобилей и другая техника.

В Нижегородской области имеется 414 га садов, из них около 18 га многолетних насаждений заложено весной 2021 года. Осенью текущего года планируется заложить еще 60 га. На сегодняшний день убран урожай с 205 га, собрано 238 тонн плодов и ягод. Ожидаемый валовой сбор составит порядка 400 тонн.

Завершается заготовка кормов на предстоящую зимовку скота. В среднем по области заготовлено по 25,7 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота (103% от плана).

Депутаты ЗСНО задали министру вопросы, связанные с проведением уборочной кампании. "По зерну область полностью себя обеспечила. Идет масштабная работа по всем ключевым направлениям уборочной кампании. Несмотря на непростые погодные условия труженики села в очередной раз продемонстрировали готовность решать задачи любой сложности. Депутаты Законодательного собрания и правительство будут всегда поддерживать сельхозтоваропроизводителей, ведь обеспечение продовольственной безопасности – наша общая задача", - сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.