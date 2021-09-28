"Т Плюс" повысил качество теплоснабжения социальных объектов в Кстовском районе Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал "Т Плюс" повысил качество теплоснабжения социальных объектов в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" подключили тепловую нагрузку детского сада села Ближнее Борисово к модернизированной котельной средней школы. Укрупнение и автоматизация теплового узла повысят качество и надежность теплоснабжения социально значимых объектов.

В этом году Нижегородский филиал "Т Плюс" провел полное техническое перевооружение котельной Большеборисовской средней школы. Взамен старого, управлявшегося вручную оборудования здесь построили и ввели в эксплуатацию современную высокоэффективную блочно-модульную котельную, работающую в автоматическом режиме с управлением из диспетчерской Кстовских тепловых сетей.

После модернизации производительность котельной увеличилась с 0,3 до 0,7 Гкал/ч. Это позволило перевести на нее нагрузку котельной детского сада, которая ранее также не была автоматизирована. Чтобы произвести подключение между объектами была проложена тепловая сеть протяженностью 152 м в двухтрубном исчислении, в детском саду установлен индивидуальный тепловой пункт.

"Автоматика отрабатывает заранее подготовленные алгоритмы, оперативно изменяя температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха и исключая человеческий фактор. Это позволит обеспечить максимально комфортные условия в учреждениях, где находятся дети", – отметила заместитель директора Нижегородского филиала "Т Плюс" по коммерции и развитию Ирина Гнеушева.