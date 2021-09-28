Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
20 октября 2021 13:54  [34] Территорию Стрелки планируется полностью открыть для посещения до конца года
20 октября 2021 13:30  [65] Более 27% жителей Нижегородской области вакцинировались от гриппа
20 октября 2021 12:48  [88] "Т Плюс" повысил качество теплоснабжения социальных объектов в Кстовском районе
20 октября 2021 12:40  [114] Более 500 школ и садиков Нижегородской области полностью или частично закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19
20 октября 2021 12:33  [111] Коронавирус в Нижегородской области унес жизни еще 40 человек за сутки
20 октября 2021 12:03  [88] Около 10 тысяч нижегородцев пострадали от укусов клещей в 2021 году
20 октября 2021 11:53  [156] УГО ОКН проведет проверку по факту пожара в "Доме чекиста"
20 октября 2021 08:41  [172] Комиссия по экологии Думы Нижнего Новгорода предложила отказатьcя от использования деревянных настилов при благоустройстве
19 октября 2021 18:34  [268] Более 70 голов домашних свиней уничтожили в Сосновском районе в рамках ликвидации очага АЧС
19 октября 2021 18:30  [49598] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 19 октября)
Общество

"Т Плюс" повысил качество теплоснабжения социальных объектов в Кстовском районе

20 октября 2021 12:48  [88] Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал "Т Плюс" повысил качество теплоснабжения социальных объектов в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" подключили тепловую нагрузку детского сада села Ближнее Борисово к модернизированной котельной средней школы. Укрупнение и автоматизация теплового узла повысят качество и надежность теплоснабжения социально значимых объектов.

В этом году Нижегородский филиал "Т Плюс" провел полное техническое перевооружение котельной Большеборисовской средней школы. Взамен старого, управлявшегося вручную оборудования здесь построили и ввели в эксплуатацию современную высокоэффективную блочно-модульную котельную, работающую в автоматическом режиме с управлением из диспетчерской Кстовских тепловых сетей.

После модернизации производительность котельной увеличилась с 0,3 до 0,7 Гкал/ч. Это позволило перевести на нее нагрузку котельной детского сада, которая ранее также не была автоматизирована. Чтобы произвести подключение между объектами была проложена тепловая сеть протяженностью 152 м в двухтрубном исчислении, в детском саду установлен индивидуальный тепловой пункт.

"Автоматика отрабатывает заранее подготовленные алгоритмы, оперативно изменяя температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха и исключая человеческий фактор. Это позволит обеспечить максимально комфортные условия в учреждениях, где находятся дети", – отметила заместитель директора Нижегородского филиала "Т Плюс" по коммерции и развитию Ирина Гнеушева.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кстовский район Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph