Около 40 "лежачих полицейских" установят на дорогах Приокского района

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На дорогах Приокского района Нижнего Новгорода в ближайшее время установят 38 искусственных дорожных неровностей. Об этом сообщили в районной администрации.
Согласно информации, "лежачие полицейские" появятся на следующих участках:
- ул. 40 лет Победы (около домов № 3, 11, 13, 16),
- ул. Голованова (у дома № 43),
- ул. Горная (рядом с улицей Двинской и у Осеннего проезда, а также у домов № 10а и 20,
- ул. Маршала Жукова (около домов № 1а-2, 7-10, 23,
- ул. Кащенко (возле домов № 37 и51,
- ул. Пятигорская (у дома № 1),
- ул. Тропинина (около дома № 5),
- мкрн Щербинки-1 (возле домов № 2а, 9, 9а,12,16, 17, 29, 31)
- пл. Жукова (около домов № 1 и 5),
- пр.Гагарина (возле домов № 103 и 117).
Глава администрации Приокского района Михаил Шатилов отметил, что некоторые искусственные неровности появятся по просьбам местных жителей, чтобы людям было комфортно переходить дороги с интенсивным движением. Ещё несколько "лежачих полицейских" установлено у социально значимых объектов, где нужно обеспечить безопасность пешеходов.
В администрации также рассказали, что работы выполняются за счёт средств гранта, полученного по итогам участия в смотре-конкурсе на звание "Лучшего муниципального образования Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности". В прошлом году благодаря призовому месту в конкурсе было сделано 970 кв. м тротуаров и 680 кв. м проездов в микрорайоне Стройгаз.
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